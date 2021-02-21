Борис Джонсон назвал условия отмены ограничительных мер в Британии

https://static.news.ru/photo/e9ab71ec-f2ce-11e9-bccf-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Четыре ключевых условия для постепенного снятия действующих в Великобритании ограничительных мер из-за пандемии коронавируса назвал премьер-министр страны Борис Джонсон. Заявление распространила канцелярия главы британского правительства.

Национальный локдаун введён в стране с 4 января из-за активного распространения коронавируса. Руководство государства не исключает, что карантин может быть продлён до конца марта.

По словам Джонсона, были определены четыре ключевых условия, которые должны выполняться на каждой стадии осуществления плана.

Как утверждает премьер-министр, решающую роль для отмены ограничений в стране должна сыграть вакцинация населения и появление информации о снижении смертности и прироста новых случаев COVID-19.

Также смягчить карантин позволит отсутствие перегрузки системы здравоохранения и контроль над ситуацией с распространением новых штаммов инфекции.

Ране стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится с посланием к нации в понедельник, 22 февраля, в 19:00 (16:00 мск). Ожидается, что в ходе послания будут озвучены сроки и другие детали четырёхэтапного плана по выходу Соединённого Королевства из локдауна, вызванного пандемией коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.