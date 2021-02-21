Борис Джонсон назвал условия отмены ограничительных мер в Британии

Четыре ключевых условия для постепенного снятия действующих в Великобритании ограничительных мер из-за пандемии коронавируса назвал премьер-министр страны Борис Джонсон. Заявление распространила канцелярия главы британского правительства.
Национальный локдаун введён в стране с 4 января из-за активного распространения коронавируса. Руководство государства не исключает, что карантин может быть продлён до конца марта.
По словам Джонсона, были
Как утверждает премьер-министр, решающую роль для отмены ограничений в стране должна сыграть вакцинация населения и появление информации о снижении смертности и прироста новых случаев COVID-19.
Также смягчить карантин позволит отсутствие перегрузки системы здравоохранения и контроль над ситуацией с распространением новых штаммов инфекции.
Ране стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится с посланием к нации в понедельник, 22 февраля, в 19:00 (16:00 мск). Ожидается, что в ходе послания будут озвучены сроки и другие детали четырёхэтапного плана по выходу Соединённого Королевства из локдауна, вызванного пандемией коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.