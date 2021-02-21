Борис Джонсон представит 22 февраля план по выходу страны из локдауна

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится с посланием к нации в понедельник в 19:00 (16:00 мск). Ожидается, что в ходе послания будут озвучены сроки и другие детали четырёхэтапного плана по выходу Соединённого королевства из локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

Джонсон изначально выступит в Палате общин после 15:00 (12:00 мск), чтобы разъяснить детали предстоящего обращения, которое пройдёт в формате пресс-конференции на Даунинг-стрит, пишет The Sun.

Отмечается, что в рамках плана постепенного выхода из локдауна детям разрешать вернуться в школы с 8 марта. Предполагается, что эта мера также снимет давление на экономику, так как родители вынуждены вместо работы осуществлять присмотр и уход за детьми. При этом в правительстве продолжается обсуждение возможного открытия начальных и средних школ одновременно.

Вероятно, жителям Великобритании также разрешать расширить свои «социальные пузыри». Так, они смогут встречаться друг с другом на открытых площадках, за чашкой кофе в парке или на пикнике. При этом запрет на собрания в компаниях сохраниться.

Для второстепенных предприятий в розничной торговле и гостиничном бизнесе будут предусмотрены «самые ранние из возможных» даты открытия, но они могут быть изменены при росте заболеваемости.

Как сообщал NEWS.ru, Борис Джонсон ранее рассказал, что власти Великобритании не намерены вводить в стране специальные документы для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции.