Премьер Британии опроверг слухи о введении COVID-паспортов в королевстве

https://static.news.ru/photo/c51c3e40-6f93-11eb-a4a5-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Власти Великобритании не планируют вводить в стране специальные документы для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Неизбежно возникнет большой интерес к таким идеям и тому, как вы можете продемонстрировать, что получили прививку от коронавируса. Точно так же вы показываете, что вам сделали прививку от жёлтой лихорадки или другого заболевания перед тем, как поехать куда-нибудь за границу. Я думаю, это важно и это произойдёт. Но я не думаю, что у нас в стране будут введены паспорта вакцинированных, позволяющие ходить в паб или что-то в этом роде, — приводит слова Джонсона РИА Новости.

Ранее некоторые туристические и транспортные компании страны выступали с инициативой о введении «паспортов вакцинировавшегося», которые позволили бы снять часть карантинных ограничений для тех, кто уже сделал прививку от COVID-19. Это позволило бы туристическому бизнесу постепенно восстанавливать поток клиентов.

Сам Джонсон ранее уже отвергал подобные инициативы. По его мнению, частичное снятие ограничений для вакцинированных создаст в обществе неравенство и будет нарушать права отдельных групп граждан. Также против подобной инициативы выступал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Ранее NEWS.ru писал, что визит в Великобританию, в ходе которого путешественник скроет информацию о посещении стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, может обернуться для приезжих тюремным сроком до 10 лет.