Больше ста человек заболели СOVID-19 после службы в церкви в Германии

https://static.news.ru/photo/9207b84c-9ddc-11ea-821f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Министр здравоохранения немецкой федеральной земли Гессен Кая Клозе рассказал о распространении коронавируса. По его словам, как минимум 107 человек заболели COVID-19 после посещения службы в баптистской церкви.

По его словам, эта ситуация демонстрирует, что вирус всё ещё остаётся и стремится распространяться, передаёт Welt. Лучшей защитой станет соблюдение гигиенических правил и требований по дистанцированию. Кроме того, важно прикрывать рот и нос.

Ситуация демонстрирует, как важно нам всем оставаться осторожными и благоразумными, в особенности в период смягчения ограничений, которое снова стало возможным, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в больнице в связи с произошедшим находится только один человек.

Ранее NEWS.ru писал, что постепенное снятие ограничений, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса, позволяет надеяться, что «в самое ближайшее время» санитарные власти разрешат открыть храмы для верующих. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион.