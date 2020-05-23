В РПЦ выразили надежду на скорое открытие храмов

https://static.news.ru/photo/717a51da-9d09-11ea-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постепенное снятие ограничений, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса, позволяет надеяться, что «в самое ближайшее время» санитарные власти разрешат открыть храмы для верующих. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион.

Сейчас в регионах со сложной эпидимической обстановкой — в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других — посещение храмов запрещено.

Священнослужитель выразил надежду, что их можно будет открывать для прихожан хотя бы между службами, чтобы верующие могли прийти, помолиться, поставить свечи, подать записки и пообщаться со священником. Таинства при этом проводятся без людей, но их можно смотреть в режиме онлайн.

Открытие храмов для богослужений с участием прихожан, по мнению митрополита, станет следующим этапом, но — с рядом оговорок.

Наверное, будут установлены определённые нормы. Во-первых, дистанция между верующими. Во-вторых, чтобы общее количество верующих не превышало определённого показателя, — предположил Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что санитарные ограничения «будут устанавливать не церковные власти, а власти светские».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что РПЦ оказалась в тяжёлой финансовой ситуации, в которую попала в результате ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Религиозная организация живёт за счёт пожертвований: людей нет — нет пожертвований, пояснил священнослужитель.