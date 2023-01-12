Bloomberg: французские бизнесмены ожидают роста экономики в январе

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Париж, Франция

Бизнес Франции ожидает, что экономика продолжит рост в январе 2023 года, несмотря на рост цен на энергоносители, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного опроса 8500 компаний, проведенного центральным банком страны. По его данным, в декабре экономическая активность во Франции выросла больше, чем ожидалось.

По данным ЦБ, уровень неопределенности среди французских компаний немного снизилсяв декабре, а финансовое положение многих предприятий улучшилось. Бизнес перестал переживать из-за роста цен на газ и спокойно оценивает риски, исходящие от энергетического кризиса. Ситуация улучшилась в нескольких отраслях промышленности и строительстве, и бизнес надеется на дальнейшую стабилизацию.

Франция избежит сценария жесткой посадки экономики в виде рецессии. <...> Реальное здоровье нашей экономики немного лучше, чем наш коллективный моральный дух, — заявил руководитель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо.

Он подчеркнул, что рост экономики пока небольшой, но в целом она «сопротивляется» кризису лучше, чем прогнозировалось.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что транзит российского газа в страны ЕС снизился впервые с марта 2022 года из-за жаркой зимы и ветроэлектростанций. По его словам, теплая погода в январе позволила Европе снизить потребность в отоплении помещений. Европа также постаралась максимально сократить использование газа на производствах, закрыв и сократив энергоемкие производства.