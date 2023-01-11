Энергоэксперт: теплая зима привела к сокращению транзита газа в Европу Энергоэксперт Фролов: тепло и ветряки привели к сокращению транзита российского газа в Европу

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Транзит российского газа в страны ЕС впервые снизился с марта 2022 года из-за жаркой зимы и ветроэлектростанций, считает генеральный директор Института национальной энергетики Александр Фролов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что теплая погода в январе позволила Европе снизить потребность в отоплении помещений.

Высокая производительность ветряков и зимняя жара снижают спрос на газ, но, кроме этого, есть еще и такой экономический фактор, как сокращение спроса на газ в Европе со стороны промышленности, который с 2021 года только усугубляется. Он сохраняет свою активность — газ остается для европейских предприятий дорогим, но конкретно в этом вопросе главную роль играет погода, — поясняет специалист.

Европа также постаралась максимально сократить использование газа на производствах, уточняет Фролов. Для этого, по словам эксперта, были закрыты и сокращены энергоемкие производства. По мнению специалиста, на расход газа на данный момент влияют только электрогенерация и теплоэнергетика.

Поставками газа через Украину в ряд европейских стран занимается «Газпром». Из-за того, что потребность в этом ресурсе в странах ЕС снизилась, перед Россией встает ряд экономических вопросов, считает Фролов.

«Газпром» всегда подчеркивает, что уровень прокачки через Украину зависит от суточных заявок потребителей, которые сегодня сократились, — уточнил эксперт.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил о планах провести с Россией переговоры по поставкам газа в европейские страны. Лидеры стран Европы опасаются давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского и США. Пока перебои поставок газа некритичны из-за теплой зимы, отметил парламентарий.