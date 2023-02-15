Bloomberg: ЕС хочет продлить запрет вещания российских СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз может продлить запрет вещания российских государственных СМИ на территории сообщества в рамках 10 пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg. Данная мера включена в предварительный вариант нового списка ограничений.

Другие предложения включают продление срока действия лицензий на вещание средств массовой информации, контролируемых российским государством и обвиняемых в распространении пропаганды, манипулировании и искажении фактов, направленных против ЕС и его соседей, — говорится в публикации.

В проекте нового пакета санкций ЕС предлагается запретить россиянам занимать руководящие должности «в органах критически важных европейских инфраструктур и организаций». Также предусматривается запрет на транзит товаров через Россию с целью снизить риск нарушения санкций. Помимо этого, европейские власти планируют внести в санкционные списки еще десятки граждан РФ, в числе которых политики и военнослужащие, ряд банков, а также Фонд национального благосостояния России.

По сведениям агентства, новые ограничения будут обсуждаться странами ЕС на текущей неделе. Не исключено, что содержание очередного пакета санкций изменится до его утверждения сообществом.

Ранее сообщалось, что под европейские санкции может попасть банк «Тинькофф». На фоне этого известия акции банка упали более чем на 6%.