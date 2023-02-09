Глава ЕК рассказала, какие санкции будут введены против России 24 февраля Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против российских пропагандистов

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Десятый пакет санкций Евросоюза будет включать ограничения против «российских пропагандистов», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС выделит более €10 млрд на реализацию запрета на экспорт из РФ, пишет Politico.

Россия должна заплатить за причиненные разрушения и пролитую кровь. <...> Мы нацелимся на пропагандистов, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом. <...> Пакет будет включать дополнительный запрет на экспорт на сумму более €10 млрд. Это еще больше истощит военную машину России и продолжит расшатывать основы ее экономики, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии уже анонсировала десятый пакет антироссийских санкций. По ее словам, он будет введен в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. Она отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.