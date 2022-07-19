«Битва будет знаковой»: военный эксперт о сражении за Славянск и Краматорск Военный эксперт Дандыкин назвал «знаковой битвой» сражение за Славянск и Краматорск

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Военнослужащий Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции

В августе состоится «знаковая битва» российской армии и ВСУ за Краматорск и Славянск, многие эксперты ставят это сражение в один ряд с Курской дугой по его масштабу, заявил ветеран боевых действий и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул в беседе с «Радио 1», что силы ВСУ в этом районе насчитывают десятки тысяч человек, которые могут быть загнаны в один большой котел.

В районе Славянска и Краматорска формирования (ВСУ. — NEWS.ru) состоят из десятков тысяч человек. <...> Если украинские войска будут сопротивляться, то возможен огромный котёл, в который они попадут. Всë это начнётся в августе. Эта битва будет знаковой, — заверил Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу посетил группировку «Восток», выполняющую задачи в рамках спецоперации. Он дал бойцам указание в первую очередь наносить удары по артиллерийским установкам и ракетным комплексам ВСУ. Дандыкин подчеркнул: первоочередная задача заключается в том, чтобы прекратить обстрелы украинской армии по ЛНР и ДНР.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи на Украине, назвал приоритетом уничтожение дальнобойного оружия, которым ВСУ наносят удары по мирным жителям, полям и зернохранилищам. Он также отметил усиление ударных возможностей группировки.