Стало известно, сколько ВСУ смогут держать оборону в Краматорске ТАСС: ВСУ не смогут долго держать оборону Краматорска из-за проблем с логистикой

Подготовленные силы ВСУ в районе города Краматорска в ДНР не смогут долго удерживать позиции под натиском ВС РФ, сообщили ТАСС в силовых структурах. Основными причинами названы недостаток личного состава и проблемы с логистикой.

Сами вээсушники не стали восхищаться «гением инженерной мысли», отметив, что в украинской армии банально не будет живой силы для занятия позиций. Помимо этого, попасть на позиции украинские оккупанты могут лишь по нескольким дорожным направлениям, которые заранее будут вскрыты нашей разведкой, — рассказали силовики.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что желающим дезертировать бойцам «Айдара» следует сдаться в плен, чтобы сохранить жизни. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не простит самовольного оставления позиций.

До этого сообщалось, что мобилизованные бойцы «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), брошенные на Сумское направление, деморализованы и хотят дезертировать. Украинские военные обсуждают это в различных чатах и соцсетях. При этом за переписками активно наблюдает Служба безопасности Украины.