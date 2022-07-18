Шойгу отдал приказ об уничтожении дальнобойного оружия Украины Шойгу отдал группировке «Восток» приказ об уничтожении дальнобойного оружия Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи на Украине, назвал приоритетом уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям и зернохранилищам, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Он также отметил усиление ударных возможностей группировки.

Генерал армии Сергей Шойгу <...> дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми, — сказано в сообщении.

Командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру «о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявлял, что группировки «Восток» и «Запад», которые участвуют в спецоперации на Украине, должны выполнять свои задачи по прежнему плану.