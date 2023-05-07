Без флагов и георгиевских ленточек: как русские отметят День Победы в ФРГ Какие споры разгорелись вокруг флагов России и Украины в немецкой столице накануне Дня Победы

Фото: Eberhard Thonfeld via imago-images.de/Global Look Press

Каждый год сотни неравнодушных несут цветы в памятнику советскому воину-освободителю в Трептов-парке

Второй год подряд россияне и немцы не будут вместе отмечать победу над нацизмом. Никаких совместных выступлений, памятных акций, музейных мероприятий в Берлине 8–9 мая не будет. В День Победы ожидается возложение цветов к главным монументам в Трептов-парке, Панкове и Тиргартене. Состоится и шествие «Бессмертного полка» в столице Германии. Берлинская полиция разрешила провести его, но с ограничениями, повторив прошлогодний запрет на символы СССР, георгиевские ленточки, а также на флаги РФ. Изначально их запретили наравне с украинскими «во избежание столкновений и конфликтов» между выходцами из двух стран. Однако в последний момент административный суд Берлина это оспорил, и правила переиграли. В посольстве РФ возмутились решением берлинских властей. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что запретила на 9 мая полиция Берлина

К вечеру 5 мая полиция Берлина выпустила специальное предписание о том, что можно и чего нельзя 9 мая. Столичные власти не стали вводить запреты на шествия и возложение цветов к воинским мемориалам. При этом они взяли на вооружение опыт прошлого года, когда День Победы в столице ФРГ впервые проходил на фоне боевых действий на Украине. Чтобы предотвратить возможные конфликты и провокации на берлинских улицах и площадях, полиция максимально ограничила любую символику, оставив недовольными выходцев как из России, так и с Украины.

Как сообщили в ведомстве, с шести утра 8 мая до десяти вечера 9 мая запрещена демонстрация георгиевских лент, воинских знаков различия, военной формы или ее элементов, флагов СССР. Запрещено также маршировать, исполняя вокруг мемориалов «строевые или военные песни», включая «Священную войну». Под запрет попали буквы V и Z и любые слоганы, которые могут быть расценены как поддержка СВО РФ.

При этом запрет распространяется не на весь Берлин, а только на территории мемориальных комплексов и памятников, которые полиция возьмет под особую охрану. «Достойное воздание чести павшим воинам Советской армии, которые вместе с другими вооруженными силами способствовали освобождению Германии и всего мира от нацистской диктатуры, находится в центре внимания этих дней», — говорится в сообщении полиции. Там исходили из того, что памятные мероприятия «не должны выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние».

Фото: IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press Полиция каждый год берет под усиленную охрану советские памятники в Берлине

Почему пункт о флагах вызвал разногласия

Отдельный пункт касался флагов России и Украины — изначально полиция Берлина запретила их демонстрацию 8–9 мая в этом году, как и в прошлом. Исключение сделано для «флагов или георгиевских лент, которые повязываются в качестве оформления букетов, которые должны быть возложены на мемориалах». Кроме того, приносить с собой флаги (как и ленты) не возбраняется ветеранам Второй мировой войны и дипломатам. «Полиция выпустила все эти запреты, чтобы празднование 78-й годовщины освобождения Германии от национал-социализма прошло мирно», — писала Berliner Zeitung.

В прошлом году запрет украинских флагов вызывал возмущение посла Украины в Берлине Андрея Мельника. Были случаи, когда берлинская полиция в соответствии с предписанием изымала сине-желтые полотна. На этот раз ходили слухи, что украинские представители на уровне общественных организаций попытаются оспорить запрет, если полиция Берлина его возобновит. Так и вышло.

Всего несколько часов спустя появилось новое сообщение. Административный суд Берлина удовлетворил иск местной украинской ассоциации, оспорившей запрет флагов Украины. Как сообщил ее адвокат Патрик Хайнеманн, суд «назвал запрет украинских флагов незаконным», согласившись с тем, что «любой имеет право публично идентифицировать себя с украинской нацией и признавать свои исторические жертвы в разгроме национал-социализма, что не является угрозой общественной безопасности».

В полиции Берлина ответили, что «иначе расценивают риски», однако не стали оспаривать решение суда. Запрет на флаги РФ при этом остался в силе, что вызывало возмущение теперь уже российской стороны.

Что заявили в посольстве РФ в Берлине о запрете российских флагов

После того как суд Берлина отменил запрет на украинские флаги, посольство РФ в Берлине выступило с заявлением.

«Решительно не приемлем решение властей Берлина, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается демонстрация российских государственных флагов, а также символов, неразрывно связанных с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, включая Знамя Победы, флаг СССР, георгиевскую ленточку, элементы исторической военной формы и даже песни военных лет. Считаем такой подход аморальным и недопустимым. Требуем полной отмены соответствующих запретов», — говорится в комментарии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева.

Фото: Volker Hohlfeld via imago-images.de/Global Look Press Каждый год соотечественники отмечают День Победы в Берлине

Где пройдут шествия «Бессмертного полка» в Германии, везде ли запрещены георгиевские ленты

Как бы то ни было, запреты соблюдать придется в любом случае — это признают организаторы шествия «Бессмертный полк», которое пройдет 9 мая в Берлине, а также в других городах. «Несоблюдение правил или неподчинение требованиям организаторов или полиции будет расценено как провокация. Всех провокаторов мы будем передавать полиции», — рассказали NEWS.ru в одном из оргкомитетов. Впрочем, до сих пор все подобные акции проходили мирно.

В этом году заявки инициативным группам одобрили во всех городах, куда они обращались. Помимо столицы ФРГ, шествия пройдут во Франкфурте и Кельне (7 мая), в Киле (8 мая), в Аугсбурге, Гамбурге, Мюнхене и Саарбрюкене (9 мая).

Требования полиции во многом схожи, но в чем-то они разнятся, например, по отношению к георгиевским лентам. Так, в Берлине они запрещены в любом виде, как и в Аугсбурге. В Саарбюкене их специально требуют заклеить даже на фотографиях «Бессмертного полка». В Гамбурге лента в целом запрещена, но на портретах разрешается. А в Кельне георгиевские ленты и флаги полностью разрешены, их можно взять у организаторов. Однако символы V и Z запрещены повсеместно и безоговорочно.

Непосредственно в Берлине построение «Бессмертного полка» начнется в 11:00 у Бранденбургских ворот, в 11:30 колонна выдвинется на улицу 17 Июня к мемориалу Тиргартен, где шествие завершится возложением цветов и минутой молчания. Организаторы подчеркивают, что их инициатива — «общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная, добровольная и гражданская». Участники смогут пронести «портреты своих родных, приближавших Победу в Великой Отечественной Войне», и цветы.

Фото: IMAGO/Jochen Eckel/Global look Press «Бессмертный полк» в Берлине всегда был массовым шествием

Доедут ли до Берлина «Ночные волки»

Примерно за неделю до Дня Победы немецкие порталы наводнили сообщения о том, что в столицу Германии выдвинулись «сотни пропутинских байкеров из российского патриотического клуба „Ночные волки“». Сообщалось, что цель мотоциклистов — добраться до Берлина и провести акцию в Трептов-парке.

При этом, как писали СМИ, «не очень понятно, как именно „Ночные волки“ собираются попасть в Германию», поскольку весь мотоклуб во главе с Александром Залдастановым (Хирургом) находится под санкциями. Польша их не пускает который год, сухопутные границы между РФ и странами ЕС закрыты.

В самом мотоклубе пояснили NEWS.ru, что смотрят на положение дел реалистично. И даже если байкерам не удастся доехать до Берлина, то «от их имени цветы к мемориалам в Берлине возложат европейские братья» из дружественных мотоклубов. В прошлом году в Берлине было полтора десятка байкеров.

Фото: snapshot-photography/F.Boillot/Global Look Press «Ночные волки» прежде совершали мотопробеги в Берлине, но сейчас их в Европу не пускают из-за санкций

Когда будет возлагать цветы посольство России, будут ли делегаты от ФРГ

Когда 9 мая 2021 года посол РФ Сергей Нечаев возлагал венки к монументу воину-освободителю в Трептов-парке, в церемонии участвовали представители МИД Германии, немецкого бундестага, берлинского сената и федеральных земель. Последние два года представить такое невозможно. Стороны не приглашают друг друга на свои памятные акции, проводят их по отдельности. В этот раз мероприятия посольства также пройдут без участия официальных лиц ФРГ. Это NEWS.ru подтвердил пресс-секретарь дипмиссии Илья Рожков.

«Мы не отказываемся от наших традиционных форматов возложений. Они пройдут 8 и 9 мая на трех самых крупных советских мемориалах Берлина — в Панкове, в Тиргартене и в Трептов-парке. Предусмотрено достаточно широкое участие иностранцев, хотя, разумеется, без официального участия немецкой стороны. Тем не менее большое количество активистов, неравнодушных людей уже высказали желание присоединиться к нам. Будут и представители дипломатического корпуса — послы и военные атташе стран СНГ, а также дружественных стран Азии и Африки. Мы ожидаем довольно большую иностранную делегацию», — поделился с NEWS.ru Илья Рожков.

Фото: Stefan Zeitz/XinHua/Global Look Press Трептов-парк каждый год утопает в цветах

Остались ли совместные мемориальные мероприятия с немцами

И все же нельзя сказать, что с немецкой стороной не осталось совсем никаких контактов, в том числе по мемориальной линии, рассказал Илья Рожков. «Это направление ни в коем случае не заморожено. Просто если раньше происходило традиционное [взаимное] участие во всех мероприятиях, то сейчас формат сузился», — пояснил дипломат. По его словам, 12 мая посол РФ примет участие в традиционном мероприятии по захоронению останков советских военнопленных и советских военнослужащих, которые были найдены немецкими поисковиками за последний год.

«Немцы продолжают поиски, до сих пор находят останки, стараются их идентифицировать по документам или вещам, которые при них обнаруживают, либо по медалям и другим наградам. Один или два раза в год проводится традиционное мероприятие по захоронению солдат и увековечиванию имен на специальной стеле на кладбище города Лебус. Это недалеко от границы с Польшей. Там расположено большое кладбище, где каждый год там захороняют останки», — рассказал пресс-секретарь посольства РФ.

По его данным, от нашей стороны будут посол, представители РПЦ, организаций соотечественников. От немецкой — поисковики, представители Германского союза по уходу за воинскими захоронениями (ожидается руководитель отделения земли Бранденбург) и коммунальных властей Лебуса. «Но я не думаю, что будет кто-то на уровне мэра», — признал Илья Рожков.

Что до этого происходило на кладбище в Лебусе

Напомним, что в 2022 году вокруг традиционного мероприятия в Лебусе возникла сложная ситуация. В конце марта немецкий портал rbb24 сообщил о том, что захоронение останков павших советских воинов собираются провести «без сопровождения российских официальных лиц», то есть без посла Сергея Нечаева. К этому публично призвала министр финансов земли Бранденбург Катрин Ланге.

Издание напоминает, что на советском кладбище в Лебусе, заложенном в 1994 году, покоятся 4800 красноармейцев. Однако и спустя почти восемь десятилетий после того, как отгремело эхо войны, волонтеры (в том числе из местного отделения Народного союза) находят в округе останки павших воинов. Примерно раз в два года на кладбище появляется 50–60 новых захоронений. Всего пять лет назад немецкие и российские военные вместе обустраивали могилы на советском кладбище в Лебусе, теперь все усложнилось.

Впрочем, призывы не звать на церемонию русских не нашли поддержки. И 22 апреля 2022 года на захоронении останков 80 красноармейцев, погибших в битве на Одере, все же присутствовал посол РФ в Германии Сергей Нечаев вместе с немецкими официальными лицами.

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press Захоронение останков павших советских воинов на кладбище в Лебусе проводится каждый год благодаря немецким поисковикам

Что происходит с германо-российским музеем Берлин-Карлсхорст

Но в целом общая «культура памяти» о войне, которую десятилетиями взращивали немецкие и российские дипломаты, историки и волонтеры, находится под угрозой, говорят в Германии. По-прежнему неясно, что будет дальше с уникальным музеем Берлин-Карлсхорст. Он основан в 1994 году на том самом историческом месте, где 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Музей, который финансировался правительствами ФРГ и РФ, изначально назывался германо-российским. Но в 2022 году перестал быть таковым по решению немецкой стороны на фоне украинских событий. Тогда же он впервые не пригласил на мероприятия 8 мая (в Европе в этот день отмечается окончание Второй мировой войны) официальных лиц РФ и Белоруссии.

«Наш музей единственный, где бывшие военные противники вместе в непрерывном диалоге чтили память о Второй мировой войне. Принося огромные жертвы, мужчины и женщины — русские, украинцы, белорусы, евреи и многие другие группы населения Советского Союза — вместе со своими союзниками боролись за победу над национал-социалистической Германией... Почти 30 лет непрерывного сотрудничества с нашими коллегами превратили музей в форум для обсуждения очень разных точек зрения на нашу общую историю. Однако в связи с нынешней ситуацией неясно, сможем ли мы в будущем продолжать этот диалог и каким образом его вести», — говорилось в заявлении музея.

В этом году никаких общих акций также не предусмотрено. «Как и в прошлом году, музейного фестиваля не будет... 8 мая 2023 года будет отмечено тихой паузой и просветительской работой», — сообщается на сайте экспозиции музея Берлин-Карлсхорст.