Победа и немцы: как пройдет 9 Мая в Германии Русские и немцы в Германии впервые проведут порознь День Победы

Возложение венков и цветов на территории советского мемориала в Трептов-парке в Берлине / Фото Вячеслав Филиппов/ТАСС

Конфликт на Украине привел к небывалой ситуации, когда на 77-ю годовщину победы над нацизмом немцы и россияне в Германии впервые не представляют, как теперь проводить памятные торжества вместе. Когда в прошлом году посол РФ возлагал 9 мая венки к монументу воину-освободителю в Трептов-парке, в церемонии участвовали представители правительства и МИД ФРГ, немецкого бундестага, берлинского сената и федеральных земель. В этом году наше посольство устраивает свои мероприятия в одиночку. NEWS.ru пообщался с российскими дипломатами, немецкими депутатами, берлинскими полицейскими и узнал из первых уст подробности о том, как столица ФРГ проведет 8 и 9 мая (в ЕС отмечают день капитуляции нацистской Германии по центральноевропейскому времени, то есть на сутки раньше, чем в России).

Параллельный мир

Мероприятия, которые мы всегда проводим по случаю Дня Победы, пройдут и в этом году, — рассказал NEWS.ru пресс-секретарь дипмиссии РФ Илья Рожков. — Традиционно 8 и 9 мая в Берлине состоятся церемонии возложения венков и цветов у трех мемориалов павшим советским воинам — в Панкове, Трептов-парке (крупнейшем из них. — NEWS.ru) и Тиргартене. Кроме того, запланированы посещения мемориалов на месте бывших концлагерей и захоронений солдат Красной армии и подневольных рабочих. В этом году мы будем возлагать цветы только в составе посольства.

Участие официальных лиц ФРГ в большом возложении на 9 Мая и в других мероприятиях всегда согласовывалось по-разному.

Формат определялся в процессе переговоров. В каких-то случаях посольство направляло приглашения немецким представителям, а когда-то они сами выходили на нас в инициативном порядке. Говорили, что хотели бы присоединиться. В этом году посольство никуда не приглашают и нигде не ждут. Мы тоже не рассылали немецкой стороне никаких приглашений, — подтвердил дипломат нашему порталу.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев (в центре) во время церемонии возложения цветов и венков ко Дню Победы на территории мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке Николай Филяков/РИА Новости

При этом, по словам Ильи Рожкова, в Трептов-парк прибудут послы стран — членов СНГ. Так, на прошлое 9 Мая вместе с российским послом Сергеем Нечаевым на возложении присутствовали главы дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Однако, как намекнули NEWS.ru источники в околодипломатических кругах в Берлине, единый фронт, возможно, дал трещину. На этот раз некоторые из соседей могут не присоединиться к акции под эгидой РФ из опасений, что это испортит их отношения с украинскими коллегами. «Думаю, все будет понятно по итоговым протокольным фотографиям. Посмотрим», — признал собеседник, пожелавший не называть себя.

Примечательно, что российская дипмиссия впервые не анонсировала график памятных мероприятий, очевидно, по соображениям безопасности. Напомним, в пятницу, 7 мая, наше посольство в Берлине направило ноту в МИД ФРГ в связи с предотвращением «вероятной попытки теракта» на территории жилого комплекса в собственности РФ, где проживают сотрудники корпунктов российских СМИ. Неизвестные злоумышленники бросили бутылку в окно одной из квартир, а позже в нише того же дома нашли подозрительное устройство, которое осмотрели немецкие саперы и пришли к выводу, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве.

Как объявил сенат Берлина, за два дня 8 и 9 мая в столице разрешили провести более 50 памятных мероприятий и акций, в том числе «антироссийские встречные демонстрации в поддержку Украины», пишет Tagesspiegel. Многие опасаются возможных конфликтов и столкновений. Впрочем, до сих пор их удавалось избегать.

Берлин — очень разношерстный город, тут всегда кто-то выходит на демонстрации — то Первомай, то пасхальные марши мира, то еще что-нибудь. В последнее время проходит очень много проукраинских демонстраций. Они вызывают сочувствие у берлинцев, которые каждый день видят, как на вокзал приезжают по 10 тысяч беженцев с Украины — женщин, детей, стариков. По моим впечатлениям, основное ядро этих протестов — мирное, — поделился с NEWS.ru соотечественник Сергей, живущий в Берлине. — Только однажды я лично наблюдал агрессивно настроенных молодых людей, которые что-то скандировали на украинском. Большинство украинцев сами поглядывали на них с опаской. Были попытки «поразжигать» у российского посольства, но полиция быстро их нейтрализовала. В то же время недавнюю пророссийскую акцию, когда активисты ездили по всему городу с флагами и пели «Катюшу» под гармошку, местные восприняли, скажем так, с беспокойством.

Без ленточек и латиницы

Вопреки слухам, будто немцы собираются запретить российские патриотические акции на День Победы, ничего подобного не произошло. Хотя заявок на проведение «Бессмертного полка» в этом году в принципе было подано немного. Точно одобрены три — во Франкфурте-на-Майне, в Саарбрюкене и в самом Берлине.

Шествие по столице ФРГ начнется 9 мая в 11 утра по местному времени у Бранденбургских ворот. Оттуда участники выдвинутся вдоль улицы 17 июня к мемориалу в Тиргартене, где возложат цветы и проведут минуту молчания. «Полицейское сопровождение будет обеспечено», — подтверждают организаторы.

Участники акции «Бессмертный полк» у Бранденбургских ворот в Берлине Алексей Витвицкий/РИА Новости

Полицейские ведомства или органы по охране порядка (орднунгсамты) разных земель заранее опубликовали разъяснения о том, что можно и чего нельзя во время шествий. Правила похожи, хотя и с нюансами. Принципиальный момент: георгиевские ленточки в этом году повсеместно запретили в любом виде (даже если они повязаны не в виде известных латинских букв). До сих пор запрет на ленты действовал в отдельных регионах. Во Франкфурте, где «Бессмертный полк» пройдет 8 мая, такое случилось впервые.

Мы проводим шествие во Франкфурте уже пять лет. И кроме двух последних лет никогда никаких ограничений не было, — рассказала NEWS.ru координатор акции во Франкфурте Лилия Трубицына. — Только в 2020-м, когда началась пандемия, акцию «Бессмертного полка» запретили, как и любые другие мероприятия. А в прошлом году разрешили провести с жесткими ограничениями из-за ковида. Теперь же мы получили запрет на ношение и показ георгиевской ленты, что расцениваем как дискриминацию. Кроме того, запрещены буквы Z и V, а также флаги ДНР и ЛНР и военная униформа. При этом портреты ветеранов, цветы, любые другие флаги и музыка — все это разрешено.

По словам Лилии, обычно в акции «Бессмертного полка» во Франкфурте принимают участие 700–800 человек. «В этом году ожидаем около тысячи, некоторые едут к нам за 200–300 километров», — говорит координатор.

В Берлине георгиевские ленты тоже попали под запрет. Кроме того, в столице нельзя выходить с российскими флагами — как, впрочем, и с украинскими (это решение посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал «пощечиной» от немецких властей), надевать все виды военной формы и ее элементы (включая пилотки), произносить милитаристские речевки, включать марши или военные песни — все подробно расписано на сайте полиции Берлина. При этом строгие запреты некоторых атрибутов и исторической символики не распространяются в Берлине на ветеранов Второй мировой, дипломатов и официальных лиц, которые «пришли отдать дань памяти державам-победительницам». В Саарбрюккене регламенты, пожалуй, самые строгие. Согласно уведомлению местного орднунгсамта, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru, там заодно нельзя приносить на шествие флаги СССР и «их вариации», любую «советскую государственную, партийную или военную символику», в том числе Знамя Победы и Военно-морской флаг СССР, а также изображения территории современной Украины без республик Донбасса (примечательно, что о Крыме упоминаний в предписаниях нет). Просто петь (а не только включать через динамики) военные песни на улицах тоже нельзя. А еще нельзя кричать «Россия вперед», предупреждают в орднунгсамте.

Кое-где столь жесткие и подробно прописанные регламенты вызвали негодование. Якобы некоторые фрондеры собирались пронести с собой фигу в кармане — например, заклеить черно-оранжевое обрамление плакатов с портретами белой бумагой, а поверх написать: «На этом месте изображена георгиевская ленточка».

Однако организаторы в Берлине такое не приветствуют и категорически предостерегают участников от любых «акций неповиновения». Как рассказали NEWS.ru в русскоязычном сообществе накануне праздника, то и дело ходили слухи о возможных «засланных казачках» и провокациях, которых тут очень опасаются.

«Бессмертный полк» должен остаться примером чистоты и достоинства, а это зависит от каждого из нас: не реагируем и не провоцируем. Все провокаторы будут переданы полиции. «Бессмертный полк» в Берлине всегда про память. Не сметь его политизировать и искать в нем что-то кроме любви и благодарности героям Великой Отечественной! Если вы с этим не согласны, значит, вам не с нами, — сказано в предупреждении официальной группы берлинского Полка в VKontakte. — Вижу нарастающий нездоровый настрой по отношению к 9 Мая. Помните, ответственность за сохранение первоначального смысла Полка, за его дальнейшую судьбу, вообще за будущее этого светлого памятного дня и сохранности советских воинских захоронений лежит на каждом.

Участники шествия «Бессмертный полк» в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Берлине Сергей Потеряев/РИА Новости

NEWS.ru обратился в полицию Берлина за комментарием о том, как будут следить за порядком в эти дни. В ведомстве сообщили, что берут под защиту абсолютно все акции и «постоянно мониторят ситуацию с безопасностью и берут в расчет возможные конфликты из-за повышенной эмоциональности повестки». В то же время у них «нет данных о насильственном потенциале со стороны как проукраинских, так и пророссийских движений».

«Чтобы обеспечить достойное поминовение и бесперебойное проведение более полусотни мероприятий и собраний 8 и 9 мая, полиция Берлина применяет концепцию поэтапного развертывания. Она начинается с предварительных разъяснений и предупреждений, переговоров о сотрудничестве [c организаторами]. Мы также заранее готовим прямые меры защиты — например, уличные заграждения. Во время операции [по обеспечению порядка] полиция Берлина использует свое самое мощное оружие — слово. На передовой мы ведем диалог с людьми и тем самым выполняем свою роль правового гаранта безопасности и свободы», — отрапортовали NEWS.ru в полиции Берлина.

Впрочем, «при появлении лиц или группы лиц, явно склонных к насилию», стражи порядка обещают «решительно вмешиваться, чтобы все остальные могли воспользоваться своим правом на свободу собраний». За демонстрацию запрещенной символики неизбежны уголовные дела, предупреждают они.

По последним данным, 8 мая улицы Берлина собираются патрулировать около 1600, а 9 мая — около 1800 сотрудников столичной полиции, а также подкрепления из других земель и из федеральной полиции. Впрочем, цифры «могут меняться по обстоятельствам». Все 15 мемориалов и мест, связанных с памятью о войне в Берлине, будут усиленно охраняться.

Полиция Берлина осознает обязательства, закрепленные в российско-германском Соглашении об уходе за военными захоронениями от 16 декабря 1992 года, по защите советских мемориалов и солдатских могил в рамках исторической ответственности Германии. Наш приоритет в эти дни — защитить достойную память о павших солдатах Советской армии, которые вместе с вооруженными силами других держав помогли освободить Германию и мир от нацистской диктатуры. Также мы не допустим злоупотреблений и превращения исторической памяти в инструмент для пропаганды военных целей, — говорится в комментарии полиции Берлина для NEWS.ru.

Мы идем в тишине

Среди самих немцев царит замешательство: похоже, они сами не понимают, как им теперь относиться к масштабным памятным акциям по случаю Дня Победы. В 2020-м пандемия не помешала Германии отметить 75-ю годовщину освобождения страны от национал-социализма (так привычнее говорить самим немцам). Помнится, тогда правящий бургомистр Берлина от Социал-демократической партии Михаэль Мюллер пригласил послов России, Украины и Белоруссии на совместное возложение венков к зданию по улице Шуленбургринг в районе Темпельхоф. Именно там 2 мая 1945 года немецкий генерал Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта. Украинский посол категорически отказался участвовать в той церемонии, поскольку на ней присутствовал российский коллега, и господин Мюллер не скрывал разочарования этим демаршем.

Церемония возложения венков к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен Николай Филяков/РИА Новости

Теперь все иначе: уже немецкая сторона считает акции вместе с РФ сейчас невозможными. Новый бургомистр, социал-демократка Франциска Гиффай объявила, что в нынешних условиях сенат Берлина в принципе воздержится от участия в памятных мероприятиях — никаких официальных церемоний, никаких возложений венков.

«В День освобождения сенат Берлина в тишине и без публичности отметит окончание войны [в Европе] 8 мая 1945 года. Ситуация удручающая, и поминовение должно быть правильным», — цитирует госпожу Гиффай портал rbb24.

По мнению бургомистра, такой подход поможет «избежать провоцирования ситуаций, которые могут быть неправильно поняты». При этом сама Гиффай в воскресенье все же примет участие в «мероприятии солидарности с украинской общиной».

Как пишет издание, членам сената никто при этом не запрещает «в индивидуальном порядке» отметить 8 мая так, как они считают нужным. Тем не менее афишировать свои планы они не стремятся. «Сенаторы не собираются объявлять, как и где они проведут этот день. И прессы с ними точно не будет», — констатирует издание.

Позицию мэра поддержали далеко не все. Так, с критикой выступил бывший депутат бундестага, а ныне глава берлинского отделения христианских демократов Кай Вегнер. По словам политика, этот день «по-прежнему имеет первостепенное историческое значение», так что сенат не должен был отказываться от акций памяти.

Разумно было бы провести вдумчивое и достойное памятное мероприятие, которое проиллюстрировало бы, что мир и свобода — это не что-то само собой разумеющееся. Напротив, это ценности, которые приходится завоевывать и сохранять снова и снова, — считает глава берлинского ХДС.

А вот что пишет в столичном таблоиде B.Z. известный публицист Рафаэль Зелигманн:

Страхи берлинского сената публично объявить 8 мая днем поминовения ложны. Гиффай ссылается на удручающую ситуацию — мол, из-за этого не будет никаких памятных мероприятий на публике, возложения цветов. Но страх — плохой советчик. Особенно в политике. Город, который гордится своим свободолюбивым нравом и традициями, должен продемонстрировать твердость. То, как поступит его правительство 8 мая, будет отражением его демократического самосознания.

Посетители возлагают венки и цветы к памятнику советскому солдату в Трептов-парке в Берлине Игорь Зарембо/РИА Новости

Среди главных союзников россиян по военно-патриотической части в последние годы неизменно выступали немецкие «Левые». На этот раз и они решили отказаться от некоторых традиционных мероприятий.

Мы решили не проводить в этом году митинг с выступлениями и музыкой у советского мемориала в Трептов-парке. [Но] все участники и наши друзья приглашаются почтить память жертв нацизма цветами и отправить послания мира. Это можно сделать 8 и 9 мая в любое время, на протяжении всего дня, — говорится в обращении берлинских «Левых». — Для нас 8 мая остается Днем освобождения от фашизма союзниками. Без Красной армии, принесшей самые большие жертвы за наше освобождение, победа над гитлеровским фашизмом в Германии была бы невозможна. При этом мы четко выступаем против инструментализации антифашизма как военной пропаганды.

В своем воззвании по случаю 77-й годовщины Победы немецкие «товарищи» обратились к потомкам освободителей на пяти языках: «Дякую. Спасибо. Thank you. Merci. Danke. 8 мая 1945. Никогда больше войны! Никогда больше фашизма!». Они собираются возлагать цветы по всему Берлину — в мемориальном комплексе парка Шёнхольцер-Хайде, на советском военном кладбище в районе Берлин-Бух, у памятника польским солдатам и немецким антифашистам, возле памятного камня на Остзееплац.

Если крайне левые определились с планами, то другие союзники Москвы на крайне правом фланге — в партии «Альтернатива для Германии» — колебались до последнего. Накануне Дня Победы NEWS.ru связался с депутатом берлинского парламента от «АдГ», который честно рассказал: «В принципе возложение цветов вместе с представителями РФ не исключено. Но это еще не точно. Возможно, нам все же придется отказаться от участия, к сожалению. Время очень непростое. Но мы надеемся, что все изменится к лучшему».