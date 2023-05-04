«Мы все равно попадем в Берлин»: байкер Хирург бросил вызов властям Польши Александр Залдастанов записал видеообращение к полякам в ответ на отказ пропустить «Ночных волков» и рассказал NEWS.ru о своих планах на 9 мая

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург)

Глава Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) записал ответ властям Польши, которая в последние годы отказывается пропускать через свою территорию российских мотоциклистов, внесенных в санкционные списки ЕС. Как выяснил NEWS.ru, 9 мая они все равно собираются возложить цветы к мемориалу советским солдатам в Трептов-парке в Берлине. По словам Хирурга, остановить их никому не удастся. О планах байкеров и об их стартовавшем ко Дню Победы мотопробеге NEWS.ru узнал из первых уст — от самого лидера «Ночных волков».

Что сказал Хирург в видеообращении к полякам

«Хотят ли польские власти или не хотят, но мы все рано попадем в Берлин. Когда мы мчим в Донбасс, помогая страдающим от бомбежек людям, или когда едем в Трептов-парк, где вместе со своими братьями-европейцами посещаем оскверненные могилы освободителей, наши мотоциклы превращаются в огненные колесницы и летят по небу за Ильей-пророком, сея добро и наказывая зло. И тогда нас не остановить», — объявил Александр Залдастанов в видеообращении, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Хирург уверен, что русские мотоциклисты в любом случае выполнят миссию в Берлине, даже если их лично туда не пустят

«Бойтесь, лжецы и русофобы-осквернители. Встречайте нас, наши европейские братья. Мы летим к вам, прямо к подножию монумента Солдату, спасшему мир от фашизма, а немецкую девочку — от смерти», — заключил Хирург.

Что пишут о мотопробеге «Ночных волков» европейские СМИ

Ранее агентство AFP сообщило о том, что сотни участников байк-клуба «Ночные волки» начали традиционный мотопробег «Дороги победы», который должен «торжественно завершиться 9 мая в ДНР и в Берлине». Затем немецкие СМИ наводнили сообщения о том, что «сотни пропутинксих байкеров двинулись на Берлин». В частности, об этом сообщил портал rbb.24.

«Местом назначения «Ночных волков» являются советские мемориалы в Трептов-парке и Тиргартене. Там хотят возложить венки. Доберутся ли «Ночные волки» до Берлина — под вопросом. Потому что байкерам запрещен въезд в Евросоюз. Весь клуб находится в санкционном списке ЕС, — напоминает издание. — Каким образом «Ночные волки» планируют попасть в ЕС, непонятно. По просьбе rbb.24 полиция не предоставила никакой информации о том, «где они ожидают попытку „Ночных волков“ пересечь границу и как они готовятся к параду мотоциклов. В прошлом году 9 мая около десятка „Ночных волков“ появились у памятников в Берлине».

Фото: Пресс-служба мотопробега «Ночные волки» Хирург лично возглавил мотоколонну в честь Дня Победы

Как отмечают немецкоязычные СМИ, в 2022 году появление байкеров в Берлине 9 мая «тоже казалось невозможным». Ни одна страна Восточной Европы не разрешает въезд российским байкерам, за исключением, возможно, Венгрии, но Венгрия не граничит с Россией. Тем не менее год назад мотопробег в Берлине все же состоялся. После строгих проверок на маршруте только 27 из 150 байкеров добрались до немецкой столицы. В основном это были не граждане РФ, которым действительно почти невозможно въехать в ЕС из-за попадания «Ночных волков» в черные списки. «В Европе очень много друзей и поклонников российского байкерского клуба, особенно на Балканах», — констатирует австрийская Kronen Zeitung.

Что Александр Залдастанов рассказал NEWS.ru

Источники NEWS.ru в байк-клубе подтвердили: даже если «Ночным волкам» не удастся попасть в Европу, цветы к подножию берлинского мемориала в Трептов-парке от их имени все равно возложат европейские единомышленники. Главной же целью мотоколонны станет помощь Донбассу — «как русским солдатам, так и мирным жителям». При этом маршрут колонны меняют и не афишируют заранее из соображений безопасности.

О том, что мотопробег ко Дню Победы можно считать стартовавшим, NEWS.ru подтвердил Александр Залдастанов: «Не буду говорить всех подробностей, но в маршрут колонны также войдет и посещение захоронений, братских могил, а также символов победы, пришедших к нам из прошлого. Это прошлое сотворено нашими предками не для современников, но для вечности».

«И неважно, чье именно присутствие от мотоклуба „Ночные волки“ будет в Берлине. Мое или моих европейских братьев. „Ночные волки“, их многочисленные друзья, в клубных жилетах или без, но они обязательно придут!» — уточнил байкер в разговоре с NEWS.ru.

«Поэтому я аллегорически сказал про колесницу Ильи-пророка, которая поможет нам перенестись в Берлин. Мы все равно сделаем в Трептов-парке то, что запланировали. Это наш долго перед всеми погибшими», — заключил Хирург.

По словам Александра Залдастанова, в Германии мотоциклисты также собираются посетить могилу немецкого ветерана-антифашиста Эрхарда Штенцеля, который скончался в возрасте 97 лет в 2021 году. Он был последним из доживших до наших дней немецких бойцов Движения Сопротивления во Франции и оставался «другом России».

Что известно об участии «Ночных волков» в Крымской весне

Как писал NEWS.ru, в 2014 году «Ночные Волки» стали активными участниками событий в Крыму и на востоке Украины, получивших название Крымская весна. В тот год Александра Залдастанова наградили медалями «За возвращение Крыма» и «За освобождение Крыма и Севастополя».

Ещё до референдума о статусе Крыма байк-команда Залдастанова сопроводила в Севастополь колонну с гуманитарной помощью. 24 февраля 2014 года Хирург доставил в Москву президенту РФ Владимиру Путину обращение жителей Севастополя с просьбой защитить их от националистов. Впоследствии байкеры организовали в городе два блокпоста.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости «Ночные волки» сыграли роль в событиях Крымской весны

После того как США внесли Александра Залдастанова в санкционный список, байкер поблагодарил президента США Барака Обаму за «признание заслуг перед Родиной». Уже в следующем году он стал одним из инициаторов создания в России движения «Антимайдан».

Когда у байкеров начались проблемы с мотопробегом до Берлина

Проблемы с праздничным мотопробегом до Берлина у «Ночных Волков» начались в 2015 году. Тогда власти Польши впервые не пустили их на территорию Евросоюза. Согласно утечкам в западных СМИ, Варшаву об этом попросила немецкая сторона. Тогда писали, что лозунг «На Берлин!» в Германии сочли вызывающим. Байкеры, собиравшиеся проехать по европейским городам через знаковые места сражений Второй мировой войны, смогли преодолеть только территорию Белоруссии.

Тогда же посольство РФ направило в МИД ФРГ ноту протеста из-за отказа пустить на территорию страны троих байкеров из дружественной «Ночным волкам» организации «Русские мотоциклисты». Российских граждан развернули в международном аэропорту Шёнефелд с шенгенскими визами.

В июле 2022 года Александр Залдастанов и весь его байк-клуб были официально включены в санкционные списки ЕС.