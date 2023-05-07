Берлускони пожаловался на плохое отношение к Европе в мире Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что с Европой в мире мало кто считается

Фото: Rizzo/Fotogramma/Global Look Press

С Европой в мире мало кто считается, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в своем обращении из больницы «Сан-Раффаэле» в Милане. При этом политик убежден, что регион может быть «главным героем великих глобальных вызовов».

Если Китай <...> когда-нибудь решил бы оккупировать Италию, а может быть, и какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как этому противостоять, и лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык, — посетовал политик.

Он отметил, что у Евросоюза должна быть единая военная политика с тесным сотрудничеством всех вооруженных сил союза. Также Берлускони призвал увеличить военные расходы и создать силы быстрого реагирования численностью не менее 300 тысяч человек.

По мнению политика, Евросоюз должен стать «настоящим единым континентом», способным ответить на глобальные вызовы, включая «китайский империализм».

86-летний Сильвио Берлускони попал в больницу в марте этого года. Врачи диагностировали у него лейкемию и развивавшуюся на этом фоне пневмонию. Политик начал проходить курс химиотерапии. По словам Берлускони, ему тяжело, но он справится «и в этот раз».

Ранее Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта. Он добавил, что всегда выступал на стороне украинского народа и мира. Политик при этом добавил, что в качестве инструмента мирного урегулирования конфликта может стать «план Маршалла» Запада по восстановлению Украины.