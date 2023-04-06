Смертельно опасное заболевание выявили у Берлускони Corriere della Sera: у экс-премьера Италии Берлускони диагностировали лейкемию

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Сильвио Берлускони

Врачи диагностировали у экс-премьера Италии Сильвио Берлускони лейкемию, сообщает издание Corriere della Sera. Политика накануне госпитализировали в отделение интенсивной терапии клиники San Raffaele в Милане с признаками пневмонии. По данным газеты, серьезное заболевание крови также стало причиной прошлой госпитализации 86-летнего Берлускони в конце марта. Тогда сообщалось, что бывший глава итальянского правительства проходил в миланской клинике плановое обследование.

Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии. Это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. Боли, которые беспокоят его, и пневмония на самом деле являются осложнениями, — говорится в материале.

Болезнь лидера партии «Вперед, Италия» не подтверждали ни его соратники, ни врачи, ни родные.

27 марта стало известно, что Берлускони госпитализировали после того, как политик пожаловался врачам на недомогание. До клиники он добрался сам. По данным Corriere della Sera, экс-премьера Италии выписали из больницы уже 30 марта. О повторной госпитализации Берлускони стало известно 5 апреля. Агентство ANSA сообщало, что состояние политика оценивается как стабильное.