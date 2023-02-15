Берлускони рассказал, как решить конфликт на Украине Бывший премьер Италии Берлускони призвал к дипломатии для решения конфликта на Украине

Фото: Fabrizio Corradetti / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта, передает ТАСС. Он добавил, что всегда выступал на стороне украинского народа и мира. Политик при этом добавил, что в качестве инструмента мирного урегулирования конфликта может стать «план Маршалла» Запада по восстановлению Украины.

Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, — сказал Берлускони.

Он отметил, что существует угроза эскалации конфликта.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений. Отмечается, что в оборонном ведомстве страны опасаются, что у Вашингтона снизится боеготовность в случае будущих конфликтов. Еще одной причиной, по информации газеты, является опасение, что Киев будет использовать данные ракеты для нанесения ударов по территории России.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.