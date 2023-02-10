Военный эксперт оценил пользу от поездки Зеленского в Европу Военный эксперт Евсеев: визит Зеленского в Европу не принес прорыва в поставках оружия

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт в беседе с URA.RU.

Итоги поездки Зеленского были ожидаемы. Понятно, что никто не собирается ему давать авиацию, кроме советских образцов, которых толком не осталось. <...> Те поставки, о которых может идти речь, уже были ожидаемы. Они не были связаны с поездкой. Запад не может дать больше, чем он может, поэтому поездка значения не имела, — считает специалист.

Военный эксперт указал на невозможность получения Киевом западной авиации. У Украины нет для нее аэродромов, пояснил он. Кроме того, по мнению Евсеева, для обслуживания западных истребителей Западу придется отправить на Украину военнослужащих НАТО, что чревато гибелью специалистов Альянса.

Он пытался выбить самолеты, в чем ему практически было отказано, — заключил Евсеев.

Ранее газета The Times сообщила, что Киев готов использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. О готовности передать стране «более дальнобойное вооружение» 8 февраля рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе не анонсировавшегося визита в Лондон Владимира Зеленского.