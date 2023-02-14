В США назвали вооружение, которое Украине не будут поставлять Politico: США отказались поставлять Украине ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений, пишет Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне. Отмечается, что в оборонном ведомстве страны опасаются, что у Вашингтона снизиться боеготовность в случае будущих конфликтов. Еще одной причиной, по информации газеты, является опасение, что Киев будет использовать данные ракеты для нанесения ударов по территории России.

С любым пакетом военной помощи Украине мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя, — сказал собеседник издания.

Журналисты допустили, что украинское руководство может обратиться за поставками этого вооружения в другие страны Запада, но и в этом случае Киеву придется платить американскими деньгами.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.