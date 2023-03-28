В Италии госпитализировали экс-премьера Берлускони

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Сильвио Берлускони

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу San Raffaele в Милане, сообщает газета Corriere della Sera. По сведениям издания, 86-летний политик проходит там обследование.

Берлускони обратился к медикам накануне с жалобой на недомогание. До больницы он добрался самостоятельно. Предполагается, что экс-премьера могут выписать уже 29 марта в первой половине дня.

В прошлый раз Берлускони попадал в больницу чуть более года назад. Причиной тому стала инфекция мочевыводящих путей. Тогда госпитализация продлилась несколько дней. В сентябре 2020 года бывший премьер перенес коронавирус и двустороннюю пневмонию.

Ранее сообщалось о смерти итальянского политика Роберто Марони, который занимал пост главы МВД в нескольких правительствах во главе с Берлускони. Кроме того, он в течение пяти лет (2013-2018) занимал пост президента региона Ломбардия. Марони скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.