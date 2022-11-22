Умер бывший вице-премьер Италии Умер бывший вице-премьер Италии Роберто Марони

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Роберто Марони

На 68-м году жизни умер бывший итальянский вице-премьер и глава МВД страны Роберто Марони, сообщил телеканал SkyTg24. Политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Марони умер в своем доме в районе Варезе, где он провел последние несколько месяцев, — указано в сообщении.

Марони был министром внутренних дел в нескольких правительствах во главе с Сильвио Берлускони. Он также занимал пост президента региона Ломбардия с 2013 по 2018 год и всю политическую карьеру состоял в партии «Лига Севера» (позднее «Лига»).

В октябре в США скончался экс-глава Пентагона Эштон Картер. Ему было 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Картер руководил военным ведомством при Бараке Обаме. Он занимал должность министра обороны США с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года.

Агентство Reuters при этом уточняло, что Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить группировку «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии и Ираке и нанести ей поражение.