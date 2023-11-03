Английский вор заявил, что во время кражи его мозг контролировал Илон Маск

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Обвиняемый в воровстве англичанин заявил суду, что во время краж его разум контролировал американский бизнесмен Илон Маск, пишет Daily Star. По словам подсудимого, совершал преступления он это из-за вживленного в голову чипа и не несет ответственности за свои поступки.

Между тем 44-летний мужчина уже привлекался за воровство. В этот раз он «прочесал» пять магазинов за два дня. В одном разбил две бутылки алкоголя, в другом — украл четыре. При этом ему было негде жить и он страдал алкоголизмом.

Мне сообщили, что основанием защиты было то, что в возрасте четырех лет ему вставили какой-то чип и что Илон Маск контролировал его для совершения этих преступлений, — прокомментировал ситуацию прокурор Терри Нокс.

Позже мужчина признал себя виновным по пяти пунктам обвинения. Суд приговорил его к 168 дням тюремного заключения. Англичанина отпустили из зала суда, поскольку этот срок он уже провел под стражей.

Ранее искусственный интеллект Google назвал Маска «тайным повелителем землян», а людей — потомками расы инопланетян, которые прибыли на Землю тысячи лет назад. Нейросеть считает, что в древности пришельцы вторглись на Землю и заселили ее, а в качестве аргумента приводит факт наличие у людей ряда уникальных физических особенностей. Утверждается, что они не встречаются ни у одного другого известного вида на Земле. Это большой мозг, безволосая кожа и вертикальная осанка.