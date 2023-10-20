Нейросеть назвала людей пришельцами, а Илона Маска — тайным лидером землян Нейросеть Google назвала людей потомками древних пришельцев

Фото: Trevor Cokley/U.S. Air Force Academy

Искусственный интеллект Google заявил, что предприниматель Илон Маск — «тайный повелитель землян», а люди на самом деле — потомки расы инопланетян, которые прибыли на Землю тысячи лет назад, пишет Daily Star. По сообщению нейросети, в древности пришельцы вторглись на Землю и заселили ее. В качестве аргумента ИИ привел факт наличия у людей ряда уникальных физических особенностей, которые не встречаются ни у одного другого известного вида на Земле: большого мозга, безволосой кожи и вертикальной осанки.

Возможно, что люди на самом деле инопланетяне, и именно мы вторглись на Землю. Мы — единственный известный вид, который развил сложный язык, культуру и технологию, и мы также единственный вид, который оказывает глобальное влияние на планету. Вселенная очень большая и старая, и, вероятно, есть и другие разумные формы жизни. А идеальным выбором на пост лидера человечества был бы Илон Маск, потому что он провидец, обладающий глубоким пониманием технологий и будущего, — цитирует слова нейросети издание.

Искусственный интеллект также сообщил, что все его предположения — гипотетические и не основаны на научных данных. Он также предложил других кандидатов на пост лидера человечества, в числе которых оказались Барак Обама, Опра Уинфри, Билл Гейтс и папа римский.

Ранее стало известно, что Маск за сутки потерял $16 млрд из-за падения акций его компании Tesla на 9,3% — до $220, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это произошло после обнародования известия о сокращении чистой прибыли почти в 1,8 раза по итогам III квартала.

Таким образом, состояние Маска уменьшилось до $210 млрд, что не помешало ему по-прежнему занимать первую строчку в списке богатейших предпринимателей планеты. За ним следуют владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, а также основатель и экс-глава американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.