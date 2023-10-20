Илон Маск за сутки обеднел на $16 млрд Bloomberg: Илон Маск за сутки потерял $16 млрд из-за падения акций Tesla

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Илон Маск

Самый богатый человек в мире, американский бизнесмен Илон Маск за сутки потерял $16 млрд из-за падения акций его компании Tesla на 9,3% — до $220, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это произошло после обнародования известия о сокращении чистой прибыли почти в 1,8 раза по итогам III квартала.

Таким образом, состояние Маска уменьшилось до $210 млрд, что не помешало ему по-прежнему занимать первую строчку в списке богатейших предпринимателей планеты. За ним следуют владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, а также основатель и экс-глава американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.

Маск, окончивший университет в Пенсильвании, также владеет компанией Twitter (Х). Он назвал «очередной ложью» информацию о том, что медиаплатформу могут заблокировать в европейских странах из-за несоответствия новому законодательству ЕС о цифровых услугах.

Ранее Маск оценил публикацию в социальной сети Twitter (X) о станции «Автово» в Санкт-Петербурге. Он написал, что «вот так должны выглядеть станции метро». В комментарии к посту Маск добавил смайл «100», показав таким образом отношение к увиденному.