Илон Маск оценил станцию метро в Санкт-Петербурге Илон Маск положительно оценил облик станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск позитивно оценил публикацию в социальной сети Twitter (X), посвященную станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге. Комментарий владельца Tesla и SpaceX оказался кратким, но исчерпывающим.

Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург), — говорилось в описании к видеоролику от Culture Critic.

В комментарии к публикации Маск опубликовал смайл «100», показав таким образом отношение к увиденному.

Станция метро «Автово» в Санкт-Петербурге была построена в 1955 году на Кировско-Выборгской линии. В 2011 году она была внесена в госреестр объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что Маск может закрыть Twitter (X) для пользователей в Европе. По данным Business Insider, у бизнесмена вызывает все больше недовольства необходимость соблюдения закона о цифровых услугах, вступившего в силу в августе. Как рассказали собеседники портала, предприниматель по меньшей мере дважды обсуждал с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном меры, которые должна принять соцсеть, но в конце концов потерял терпение из-за сложившейся ситуации.

Сам Маск заявил, что слухи о возможности блокирования его медиаплатформы в Европе не соответствуют действительности. Также он раскритиковал издание Business Insider, которое опубликовало эту информацию, заявив, что оно «не является настоящим изданием».