Twitter могут заблокировать в Европе из-за Маска Business Insider: Маск думает о блокировке соцсети X в Европе

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск не исключает вероятности блокировки социальной сети Twitter (X) для пользователей в Европе, сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники. По имеющимся данным, у бизнесмена вызывает все больше недовольства необходимость соблюдения закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), вступившего в силу в августе.

В настоящее время Маск изучает способы сделать приложение недоступным для Европы. По словам собеседников портала, несмотря на то, что предприниматель по меньшей мере дважды обсуждал с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном меры, которые должна принять соцсеть для соответствия DSA, в конце концов он потерял терпение из-за сложившейся ситуации.

Бретон, в свою очередь, сообщил о начале расследования Еврокомиссией соответствия американской соцсети новому закону. По словам еврокомиссара, она могла распространять дезинформацию о палестино-израильском конфликте. В рамках расследования ЕК запросила подробную информацию о действиях платформы по борьбе с вредоносной информацией.

Контроль над деятельностью «особо крупных» онлайн-платформ был усилен в Евросоюзе с 25 августа в рамках DSA. В настоящее время под эту категорию подпадают, помимо Twitter (X), TitTok, Instagram (деятельность в РФ запрещена), YouTube, Google, Amazon Store. По словам Бретона, приоритетами в рамках нового закона станет защита детей и борьба с дезинформацией, включая «пророссийскую пропаганду».

Ранее Илон Маск отреагировал на пост в соцсети духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который призвал уничтожить «узурпаторский сионистский режим». Предприниматель считает, что такая позиция приведет к «нескончаемому кругу насилия и мести». Он добавил, что политика разжигания огня и ненависти не работает. По мнению бизнесмена, наступает время, когда необходимо переосмыслить подходы.