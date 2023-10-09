Илон Маск спрогнозировал, к чему приведет желание Ирана уничтожить Израиль Маск заявил, что желание Ирана уничтожить Израиль приведет к круговороту насилия

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на пост в соцсети X (Twitter) духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который призвал уничтожить «узурпаторский сионистский режим». Владелец Tesla считает, что такая позиция приведет к «нескончаемому кругу насилия и мести».

Официальная позиция Хаменеи понятна, уничтожение Израиля — это цель, а не поддержка палестинцев. Этого не случится. А вот что случится на самом деле и десятилетия спустя — нескончаемый круг насилия и мести, — высказался Маск.

Он добавил, что политика разжигания огня и ненависти не работает. По мнению бизнесмена, наступает время, когда необходимо переосмыслить подходы.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных членов движения ХАМАС сообщила, что Иран помогал палестинской группировке в планировании атак на Израиль. По информации газеты, Иран одобрил план нападения на встрече 2 октября в Бейруте.

Обострение конфликта подтолкнуло Израиль просить дополнительной помощи у США. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает запрос страны. При этом Пентагон уже направил в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд».