Маск прокомментировал слухи о блокировке его соцсети в Европе Маск опроверг сообщения о блокировке Twitter (X) в Европе

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Илон Маск

Владелец компании Twitter (Х) Илон Маск заявил, что слухи о возможности блокирования его медиаплатформы в Европе не соответствуют действительности. Также он раскритиковал издание Business Insider, которое опубликовало эту информацию.

Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием, — написал Маск в соцсети.

Издание сообщало, что у бизнесмена вызывает все больше недовольства необходимость соблюдения закона о цифровых услугах, вступившего в силу в августе. По словам собеседников портала, предприниматель по меньшей мере дважды обсуждал с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном меры, которые должна принять соцсеть, но в конце концов потерял терпение из-за сложившейся ситуации. Действие новых норм распространяется на крупные площадки, среди которых в том числе оказались Twitter (X), TitTok, Instagram (деятельность в РФ запрещена), YouTube, Google, Amazon Store.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram обязан найти юридического представителя в Европе для контроля контента до 17 февраля 2024 год. В противном случае Еврокомиссия может потребовать от стран союза блокировать платформу. Также ему будет грозить штраф до 6% от оборота компании.