В феврале Telegram могут заблокировать в Европе В ЕС дали Telegram срок до февраля, чтобы найти юридического представителя

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Telegram обязан найти юридического представителя для контроля контента до 17 февраля 2024 года, передает Telegram-канал Lord of War со ссылкой на заявление представителя Европейской комиссии Йоханнеса Барке. В противном случае Еврокомиссия может потребовать от стран союза блокировать платформу. Также ему будет грозить штраф до 6% от оборота компании.

Такие нормы прописаны в акте о цифровых услугах ЕС, который вступил в действие в августе. Документ возложил на руководство соцсетей ответственность за размещенный на их площадках пользовательский контент. Проверять публикации на достоверность будут независимые контролеры. Любая информация, маркированная ими как недостоверная, должна удаляться из соцсетей. Пока эти нормы не распространяются на мессенджер бизнесмена Павла Дурова, поскольку интернет-платформа, по словам Барке, является «не очень крупной».

В августе суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Telegram за отказ локализовать данные в России. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. Разбирательство велось по иску от частного лица. Причиной судебных разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из Telegram-канала «Антигост». Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство.