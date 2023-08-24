Telegram впервые оштрафовали за отказ удалить данные гражданки России Telegram оштрафовали на 50 тысяч за нарушение закона о персональных данных

Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

Суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Telegram за отказ локализовать данные в России, передает РЕН ТВ. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. Разбирательство велось по иску от частного лица. Причиной судебных разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из Telegram-канала «Антигост». Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство.

В том числе ее возмутило то, что раскрыты данные об ее украинском гражданстве в прошлом. АГН «Москва» уточняет, что компанию судили по статье КоАП.

Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — говорится в решении суда.

Заседание проходило в судебном участке мирового судьи № 422 Таганского района. «Интерфакс» уточняет, что представители Telegram в судебном заседании не участвовали.

Ранее координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев заявил, что, несмотря на штрафы за неудаление фейковой информации, никто в последнее время не высказывался относительно блокировки Telegram на территории РФ. Такое решение может принимать либо Роскомнадзор, либо Генпрокуратура. Если они сочтут это необходимым, они могут это сделать, считает эксперт. Но мессенджер уже пытались заблокировать, и из этого ничего не вышло.