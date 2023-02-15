В ГД предложили договориться с Павлом Дуровым о блокировке Telegram-каналов Депутат Горелкин предложил договориться с Дуровым о блокировке Telegram-каналов в России

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Павел Дуров

Блокировка враждебных Telegram-каналов, для которых главной функцией является распространение фейков, вполне возможна, однако реализовать маркировку подобных медиа вряд ли получится, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, если рассматривать на практике идею ограничения враждебных Telegram-каналов для россиян, следует идти по пути руководства платформы. Горелкин напомнил, что уже предлагал владельцу Telegram Павлу Дурову отмечать особым знаком тех, кто распространяет недостоверную информацию. Парламентарий не исключил, что подобная договоренность может быть достигнута.

Я думаю, это вполне возможно с учетом существующих обстоятельств, но я не уверен, что получится реализовать маркировку. Год назад я публично предлагал Павлу Дурову отмечать особым значком тех, кто распространяет фейки. Речь идет именно о каналах, для которых распространение фейков стало главной функцией. Эта мера вряд ли бы противоречила убеждениям владельца Telegram, ведь одно дело, когда идет полемика, и совсем другое, когда распространяется опасная ложь. Антифейк-экспертизу Telegram так и не ввел, но другое мое предложение дать пользователям возможность жаловаться на рекламу наркотиков было реализовано. Так что думаю, о гео блоке откровенно враждебных каналов, распространяющих фейки, можно договориться, — считает Горелкин

Он добавил, что согласен с мнением Совета Федерации с оценкой рисков, которые исходят от Telegram-каналов. Депутат напомнил, что платформа работает с правительством разных стран, используя практику гео блока, а сейчас Telegram маркирует только каналы и аккаунты мошенников.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. В ходе пленарного заседания она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели,