Матвиенко предложила маркировать не только иноагентов Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной к России информацией значками

Фото: Совет Федерации

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. В ходе пленарного заседания она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели, передает РИА Новости.

Не знаю, возможно ли это технически. Может быть, как-то единым значком маркировать, как иноагенты? — предложила Матвиенко.

Сам Джабаров во время заседания подчеркнул, что молодое поколение перестало смотреть телевизор и погрузилось в изучение онлайн-источников, многие из которых могут предоставлять недостоверную информацию. Он уверен, что около 100 Telegram-каналов маскируются под российские, хотя на самом деле являются враждебными по отношению к стране и ее жителям. Он предложил Роскомнадзору выявлять такие источники.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для IT-специалистов, которые решили остаться в России, должны быть сформированы специальные условия государственной поддержки. Тех уехавших россиян, кто «льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных», Володин призвал наказывать. Говоря о тех, кто заслуживает наказания, он предложил подготовить слушания для обсуждения репрессивных мер.