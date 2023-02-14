Володин объяснил, кому нужно создать условия в России и кого стоит наказать Володин призвал создать условия для IT-специалистов, а оскорбляющих РФ за рубежом — наказать

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вячеслав Володин

Для IT-специалистов, которые решили остаться в России, должны быть сформированы специальные условия государственной поддержки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его мнению, в РФ необходимо развить образовательную программу в сфере IT, а также финансировать зарекомендовавших себя специалистов. Тех уехавших россиян, кто «льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных», Володин призвал наказывать. Трансляция выступления велась на сайте Думы.

Давайте создавать условия для тех, кто будет оставаться в стране. А вот в этом вопросе нам надо начинать со школы, развивать IT-направления, финансировать их, делать все для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране, и не считать, сколько там уехало, — подчеркнул Володин.

Говоря о тех, кто заслуживает наказания, он предложил подготовить слушания для обсуждения репрессивных мер.

По словам Володина, всего с момента начала военной операции на Украине 60% уехавших за границу россиян вернулись обратно.

Ранее в Госдуме предложили распространить нулевую ставку налога на прибыль для организаций, которые работают в сфере информационной безопасности и защиты критической информационной инфраструктуры. Автор инициативы депутат Антон Немкин пояснил, что такая мера поддержит важные для страны направления IT-индустрии и поможет ее равномерному развитию. По его словам, на данный момент законопроект находится на рассмотрении в Минцифры и Минэкономразвития.

До этого в Минцифры сообщили, что сайт «Госуслуги» начал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов на время весеннего призыва на срочную службу. В ведомстве заметили, что заявление, поданное в 2022 году, не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, его следует подать заново.