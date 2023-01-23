На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку для айтишников

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На портале «Госуслуги» стартовал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва на срочную службу, сообщили 23 января в Минцифры. В ведомстве заметили, что заявление, которое было подано в 2022 году, действительным уже не считается. Айтишники должны успеть подать заявки до 6 февраля включительно.

Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново, — говорится в заявлении Минцифры.

Айтишник в ходе заполнения формы должен указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительство, а также наименование вуза и дату выпуска. Также нужно указать серию и номер диплома, специальность, стаж в аккредитованных фирмах и военкомат, к которому гражданин приписан.

В ведомстве добавили, что специалист при получении повестки обязан явиться в комиссариат со всеми необходимыми документами. В пакете бумаг должны быть: паспорт, документ воинского учета, водительское удостоверение, если оно есть, подлинник диплома о высшем образовании по специальности, в соответствии с перечнем, а также подлинники справок с мест работы в аккредитованных организациях (с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года).

Ранее основатель Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО, написал письмо из мест заключения, в котором поделился рядом советов по тому, как вернуть в Россию айтишников, покинувших страну на фоне СВО и частичной мобилизации. По словам Сачкова, специалистам необходимо гарантировать полную безопасность. Кроме того, айтишники должны чувствовать возможность для реализации.

Журнал «Компания» до этого написал, что представители IT-компаний считают, что для возвращения уехавших из страны айтишников нужно создать комфортные условия для работы и позитивную мотивацию, постоянно поддерживаемую на всех уровнях.