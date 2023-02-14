В Госдуме предложили расширить льготы для IT-индустрии Депутат Немкин: расширение льгот для IT-индустрии поможет ее равномерному развитию

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В Госдуме предложили распространить нулевую ставку налога на прибыль на организации, которые работают в сфере информационной безопасности и защиты критической информационной инфраструктуры, передает «Парламентская газета». Автор инициативы депутат Антон Немкин пояснил, что такая мера поддержит важные для страны направления IT-индустрии и поможет ее равномерному развитию. По его словам, на данный момент законопроект находится на рассмотрении в Минцифры и Минэкономразвития.

Член «Общественной палаты» Сергей Гребенников положительно оценил инициативу депутата. Однако он подчеркнул, что меры поддержки не должны ограничиваться только информационной безопасностью и критической инфраструктурой. По его мнению, подход должен быть одинаковым по отношению ко всем IT-отраслям.

Не хочется какого-то отдельного подхода к конкретным отраслям IT. Государство давно взяло путь на поддержку информационных технологий в России. И нулевой налог с прибыли нужно вводить повсеместно, включая игровую индустрию, создателей контента и digital-агента, которые создают очень много всего креативного и интересного для нашего интернета, — пояснил Гребенников.

В настоящее время страховые взносы аккредитованных IT-компаний снижены до 7,6%, а налог на прибыль обнулен, уточнило издание. По мнению Немкина, предоставленные льготы в большей степени относятся к компаниям, которые заняты в разработке программного обеспечения, и затрагивают в основном специалистов-программистов.

Парламентарий убежден, что в текущих условиях на первый план выходят проблемы информационной безопасности и управления сложной вычислительной инфраструктурой, поэтому специалисты этих отраслей также должны получать льготы. Поддержка отдельных IT-отраслей может привести к непропорциональному развитию всей индустрии, подчеркнул депутат.

Ранее в Минцифры сообщили, что сайт «Госуслуги» начал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов на время весеннего призыва на срочную службу. В ведомстве заметили, что заявление, поданное в 2022 году, не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, его следует подать заново.