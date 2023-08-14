10 лет в «телеге»: сможет ли Telegram заменить весь интернет Эксперты объяснили, почему Telegram популярен и как он может завоевать аудиторию всего мира. 14 августа мессенджеру исполняется 10 лет

Фото: Shutterstock.com

14 августа мессенджеру Telegram исполняется 10 лет. Сейчас, по словам его создателя Павла Дурова, сервис ежемесячно посещают около 800 миллионов пользователей. NEWS.ru выяснил, в чем секрет успеха Telegram, как он сумел стать одним из самым популярных в мире мессенджеров и могут ли его заблокировать в России.

Как появился Telegram

Идея создать Telegram впервые посетила Дурова в 2011 году, когда после выборов в Госдуму, за которыми последовали протесты, он привлек внимание силовиков отказом удалить из «ВКонтакте» группы оппозиционеров. Как пишет The New York Times, именно в тот период Дуров осознал — у него нет безопасного способа связи, и начал работать над новым мессенджером.

Павел воплотил свою идею в жизнь. Он запустил Telegram 14 августа 2013 года. Сначала появилась версия для платформы iOS, а в октябре того же года — веб-сайт и приложение для Android. Новое детище Дурова построено на технологии шифрования переписки MTProto, разработанной братом Павла — Николаем.

Мессенджер довольно быстро взлетел. К концу 2013 года Telegram имел уже около 100 тысяч активных пользователей, а в марте 2014-го этот показатель увеличился в 150 раз — до 15 миллионов. В 2022 году Telegram чаще всего загружали в Индии (70,48 млн), России (24,15 млн), США (20,03 млн), Индонезии (19,61 млн) и Бразилии (18,04 млн), пишет «Коммерсант». А в Европе он стал самым скачиваемым приложением за три года. В 2023 году сервис, по словам Павла Дурова, посещают 800 миллионов человек в месяц.

Фото: lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

Почему Telegram стал популярным

Изначально Павел Дуров позиционировал Telegram не просто как удобный и несложный в использовании мессенджер. Главным его конкурентным преимуществом стала безопасность общения, рассказал NEWS.ru хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«Упор в Telegram сделан на безопасном общении. Сама концепция мессенджера заключается не только в удобстве и простоте, но и в защите данных», — прокомментировал он.

По словам эксперта, Telegram действительно защищен лучше, чем его конкуренты. Чтобы доказать это, Павел Дуров пообещал заплатить 200 тысяч долларов тому, кто сумеет расшифровать его переписку в новом мессенджере.

Секрет, по словам Вакулина, в том, что технически этот мессенджер сделан так, что даже его основатели не могут прочесть сообщения из секретных чатов: ключ от них имеют только сами собеседники.

В чем секрет успеха Telegram

По мнению координатора Центра безопасного Интернета Урвана Парфентьева, популярность Telegram заключается именно в его позиционировании на рынке как абсолютно безопасного мессенджера.

«Это, конечно, привлекало аудиторию не только в России, но и в мире. Успешность этого позиционирования, в частности, была видна, когда WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России) пытался изменить свои правила пользования. В результате до 25 миллионов пользователей по всему миру перешли оттуда именно в Telegram», — считает Урван Парфентьев.

Кроме того, Павел Дуров и команда администраторов мессенджера держат руку на пульсе и постоянно развивают свой сервис, уточнил Урван Парфентьев. Telegram имеет огромный функционал: там можно обмениваться файлами, видеороликами, создавать группы для коллективного общения. Мессенджер выполняет функционал фото- и видеоблогов, социальных сетей.

«Дуров старается внедрять разные фишки, поэтому Telegram продолжает быть интересным», — говорит Урван Парфентьев.

По мнению IT-эксперта Сергея Вильянова, Telegram удалось взять уже существующую идею и довести ее до ума. На момент выхода первой версии мессенджера уже было множество подобных сервисов, говорит эксперт. Однако 10 лет спустя на плаву остался только WhatsApp, только из абсолютного лидера он скатился до догоняющего.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Первые каналы в привычном для нас виде появились не в Telegram, а в Viber. Но там механика была недостаточно продуманной, и идея толком не выстрелила. А в Telegram каналы фактически заменили многим пользователям традиционные СМИ. Наконец, Telegram удалось придумать монетизацию, не убивающую привычное бесплатное пользование, но вызывающую желание попробовать заплатить. Уважение к пользователю и вдумчивая креативность сделали Telegram тем, чем он стал», — говорит Вильянов.

Сергей Вакулин считает, что помимо технического обеспечения популярность мессенджера обусловлена и авторитетом основателя. Когда ФСБ запросила доступ к переписке шестерых подозреваемых по делу о теракте в петербургском метро, Павел Дуров не выполнил требование силовиков. Он объяснил это тем, что оно «противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки», да и ключей для дешифрации у владельцев мессенджера, по словам основателя Telegram, нет.

«На популярность Telegram безусловно влияет авторитет Павла Дурова. Авторитет основателя равняется авторитету продукта», — добавил Сергей Вакулин.

Действительно ли Telegram настолько конфиденциален

С 2018 года в новостных лентах начали появляться разные сообщения о том, что Telegram так или иначе все же передает личные данные пользователей силовикам. Например, CNews писал, что администрация мессенджера тесно сотрудничает с немецкими властями. По их данным Telegram выполнил несколько запросов на предоставление информации, направленных ему Федеральным управлением уголовной полиции Германии.

В том же году РБК писал, что Telegram согласился передавать данные пользователя российским силовикам. В политике конфиденциальности мессенджера значится, что администрация «может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если компания получит судебное решение, которое подтвердит, что пользователь является подозреваемым в терроризме». А летом 2023 года The New Yourk Times заявила, что ФСБ научилась следить за пользователями Telegram.

По мнению Сергея Вильянова, маркетинговое позиционирование Telegram в качестве самого безопасного мессенджера — это красиво и правильно. Но все же любая компания, работающая с персональными данными, не может избежать какого-либо взаимодействия с властью.

«Apple каталась на той же лошадке очень долго и успешно. Но все же любая компания, работающая с данными, не может не взаимодействовать с государственными органами», — говорит Сергей Вильянов.

Он отметил, что компании обязаны это делать, потому что данные в мессенджере могут раскрыть преступление или предотвратить его. Однако, по его мнению, Telegram ответственнее многих других относится к сбору данных пользователей и их сохранности.

«Но использовать эту платформу, как и любую другую, для противозаконных целей и считать, что персональные данные пользователя в абсолютной безопасности, все же глупо», — считает эксперт.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Сможет ли Telegram стать лидером в России и в мире

По данным аналитической платформы Sensor Tower, приложение Telegram во втором квартале 2023 года входило в топ-10 самых скачиваемых приложений мира. Однако сервис все еще уступает конкурентам: WhatsApp в России, а в мире — Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России). По мнению Сергея Вакулина, это связано с тем, что у приложения Павла Дурова очень молодая аудитория. Тогда как WhatsApp, например, хотя бы один раз в сутки использует не только молодежь, но огромное количество людей старшего поколения.

«Популярностью WhatsApp обязан старшему поколению. Из моих близких в основном родители используют WhatsApp, а я туда реже захожу, чем в Telegram», — поделился Сергей Вакулин.

Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов считает, что развитие Telegram в будущем зависит и от того, какую стратегию выберет Павел Дуров. Сейчас, по его мнению, в Telegram есть все, кроме платежной платформы. Но если туда внедрят и ее, то «весь интернет в принципе сожмется в этот сервис», уверен эксперт.

«Пользователям больше не потребуются никакие другие площадки в принципе. У них там будет лента друзей, сторис, возможность вести деловую коммуникацию, читать каналы, вести свой блог, еще и платить», — говорит Денис Терехов.

Кроме того, у Telegram крайне удачный интерфейс, что тоже немаловажно, уточнил он.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Есть ли угроза блокировки Telegram в России

Несмотря на штрафы за неудаление фейковой информации, никто последнее время не высказывался относительно блокировки Telegram на территории РФ. Такое решение, по мнению Урвана Парфентьева, может принимать либо Роскомнадзор, либо Генпрокуратура. Если они сочтут это необходимым, они могут это сделать, считает эксперт. Но мессенджер уже пытались заблокировать, и из этого ничего не вышло.

Кейс Telegram характерен тем, что администрация мессенджера в тот момент продолжала бороться за российскую аудиторию.

«Это было личное решение Дурова. Telegram предпринимал со своей стороны программно-технические шаги, чтобы оставаться доступным на территории РФ, несмотря на блокировку. Это привело к программно-техническому противостоянию регулятора и сервиса. И в какой-то момент эта ситуация просто надоела российской власти. Telegram по-прежнему работает, я не думаю, что его заблокируют», — говорит Урван Парфентьев.

Такого же мнения придерживается председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. Она отметила, что со стороны российских властей уже давно нет претензий к мессенджеру и его администрации.

«Они в 2020 году вроде договорились. Я не вижу никаких предпосылок», — заявила Наталья Касперская.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как отличить фейковый Telegram-аккаунт

IT-эксперт объяснил принцип работы мошеннических бизнес-игр в интернете

В Минцифры пояснили, нужен ли будет паспорт для входа в интернет