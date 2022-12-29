Назван самый скачиваемый мессенджер в Европе за последние три года Sensor Tower: Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе за последние три года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Самым быстрорастущим по количеству пользователей мессенджером в период с 2029 по 2022 год стал Telegram, следует из данных компании Sensor Tower. Как заявляют специалисты, за три года Telegram догнал WhatsApp по числу пользователей, в то время как у мессенджера от Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) наоборот сократилось число пользователей. По мнению исследователей, это связано с конфиденциальностью переписок в Telegram.

Приложения, ориентированные на конфиденциальность в социальных сетях, были одними из самых быстрорастущих приложений для обмена сообщениями за последние несколько лет. Telegram был приложением, которое выросло больше всего в период с 2019 по 2022 год, — говорится в исследовании.

По словам специалистов Sensor Tower, больше всего скачивали Telegram в России, Турции и Франции. Также в тексте отмечается, что популярность в Европе возымел и защищенный мессенджер Signal — его чаще всего скачивали жители Украины и Германии.

Ранее эксперт по защите информации Дмитрий Овчинников рассказал, что при использовании мессенджера WhatsApp существует опасность, что злоумышленники «угонят» номер пользователя или установят на его смартфон вредоносное ПО. Специалист уточнил, что защитить себя можно, если не скачивать подозрительные файлы и не переходить по странным ссылкам. По его словам, от злоумышленников также спасет двухфакторная аутентификация.