Российским банкам могут разрешить работать через Telegram Комитет Госдумы по финрынку изучит обращения по работе банковских сервисов в Telegram

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Комитет Госдумы по финансовому рынку России планирует изучить обращения от граждан и бизнеса в связи с невозможностью организовать работу банков в Telegram, рассказал РИА Новости председатель комитета Анатолий Аксаков. Ранее Telegram был внесен в реестр иностранных мессенджеров, а потому, согласно принятым поправкам к закону «Об информации», подключение служб денежных переводов будет запрещено. Депутат уточнил, что при необходимости Дума внесет поправки в обновленный закон до 1 марта.

Есть обращения, мы их сейчас изучаем с тем, чтобы, если будет необходимость, то внесем поправки, чтобы до 1 марта поменять, — сказал Аксаков.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта вводится запрет на передачу платежной информации в иностранных мессенджерах, включая и Telegram. Кроме этого, подведомственным структурам запретят пересылать в Telegram данные о платежах и самих счетах.

До этого компания ВТБ объявила о запуске онлайн-банка в мессенджере. Сначала клиентам будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Среднее время выполнения операций по финансовым услугам сократится вдвое, отметили в банке. Как объяснил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, Telegram является лишь стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк.