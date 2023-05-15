Россиянам рассказали, как отличить фейковый Telegram-аккаунт Аналитик Ульянов посоветовал искать Telegram-каналы в самом мессенджере

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой мошенников при использовании Telegram, следует искать все каналы через сам мессенджер, предупредил эксперт по защите информации Владимир Ульянов. В беседе с «360» он пояснил, что все популярные аккаунты находятся на первых позициях, в то время как фейковые будут расположены ниже.

Скорее всего, тот, который искомый и основной, будет в топе, то есть на первых позициях выдачи, — отметил аналитик.

По словам Ульянова, важно смотреть на количество подписчиков, так как фейковый Telegram-канал может иметь схожее название с оригинальным. Кроме того, необходимо сверять адрес ссылки из рекламного поста или рассылки с тем, который является настоящим.

Эксперт пояснил, что киберпреступники часто используют фейковые аккаунты для сбора пользователей, которых они смогут обмануть, через рекламные каналы. В связи с этим важно обращать внимание на источник получаемой ссылки. Аналитик также предупредил, что с помощью поддельных аккаунтов распространяются ложная информация и вредоносные программы. Кроме того, у пользователей могут вымогать деньги или персональные данные.

Центробанк России ранее предупредил о распространившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками ЦБ и просят жертв перевести деньги на якобы резервный счет. По данным регулятора, всего поступило более двух тысяч жалоб от обманутых россиян.