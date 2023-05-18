Дуров опроверг сообщения об уязвимости в Telegram для macOS

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Павел Дуров

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что в приложении для macOS была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали информацию в погоне за громкими заголовками.

В нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было. Потому что заявленная «уязвимость» заключалась в следующем: «Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram». Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться, — написал Дуров.

Информация об уязвимости Telegram появилась 15 мая в блоге разработчика Дэна Рева. Он сообщил, что стороннее лицо может получить доступ к камере и микрофону устройства.

Ранее эксперт по защите информации Владимир Ульянов рассказал, что защититься от мошенников при использовании Telegram, следует искать все каналы через сам мессенджер. Он пояснил, что все популярные аккаунты находятся на первых позициях, в то время как фейковые будут расположены ниже.