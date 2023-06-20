Необходимость идентифицировать себя с помощью паспорта для входа в интернет даже не обсуждается правительстве, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Как передает его слова «Интерфакс», вся работа на сегодняшнем этапе связана с блокировкой ресурсов, деятельность которых противоречит законам России.