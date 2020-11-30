Адвокат: состояние перенёсшего COVID-19 Берлускони ухудшилось

https://static.news.ru/photo/17da0d58-3310-11eb-be38-fa163e074e61_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Alberico/Fotogramma/Global look press

Медики предписали бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони домашний покой после перенесённой в сентябре коронавирусной инфекции. Адвокат политика Федерико Чеккони сообщил, что состояние Берлускони ухудшилось.

Врачи рекомендуют экс-премьеру избегать любых передвижений и деятельности, утверждает юрист. Между тем официальный представитель Берлускони рассказал ТАСС, что состояние политика удовлетворительное, а медики всего лишь посоветовали ему посвятить несколько дней отдыху.

COVID-19 у Берлускони выявили 2 сентября. Политика положили в больницу с двусторонней пневмонией. 14 сентября его выписали. Берлускони признался, что в какие-то моменты опасался за свою жизнь.

В Милане и ещё нескольких итальянских городах в данный момент идут суды по делу об использовании Берлускони услуг несовершеннолетних проституток. Бывшего премьера в 2014 году оправдали, однако затем в деле открылись новые обстоятельства — следствие считает, что некоторые свидетельницы могли дать ложные показания. В настоящее время судебные процессы проходят по местам жительства подозреваемых в лжесвидетельстве. Как передавал NEWS.ru, одно из заседаний, на котором должен был присутствовать Берлускони, отменили из-за плохого самочувствия политика.