Адвокат: состояние перенёсшего COVID-19 Берлускони ухудшилось

Медики предписали бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони домашний покой после перенесённой в сентябре коронавирусной инфекции. Адвокат политика Федерико Чеккони сообщил, что состояние Берлускони ухудшилось.
Врачи рекомендуют экс-премьеру избегать любых передвижений и деятельности, утверждает юрист. Между тем официальный представитель Берлускони
COVID-19 у Берлускони выявили 2 сентября. Политика положили в больницу с двусторонней пневмонией. 14 сентября его выписали. Берлускони признался, что в какие-то моменты опасался за свою жизнь.
В Милане и ещё нескольких итальянских городах в данный момент идут суды по делу об использовании Берлускони услуг несовершеннолетних проституток. Бывшего премьера в 2014 году оправдали, однако затем в деле открылись новые обстоятельства — следствие считает, что некоторые свидетельницы могли дать ложные показания. В настоящее время судебные процессы проходят по местам жительства подозреваемых в лжесвидетельстве. Как передавал NEWS.ru, одно из заседаний, на котором должен был присутствовать Берлускони, отменили из-за плохого самочувствия политика.