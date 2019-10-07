https://static.news.ru/photo/a990d0a8-e90e-11e9-8d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Сылка/vk.com

Жильцы дома в деревне Чисмена Волоколамского округа Московской области сообщили о том, что пережили в ночь пожара, унёсшего жизни нескольких человек. Некоторые самостоятельно выбрались из охваченного огнём помещения.

Мы и прыгали с балкона, хорошо, что ребята молодые подбежали. Детей мы выкинули. Раздумывать нечего было — клубы чёрного дыма шли и стекло затрещало. Когда до меня дело дошло, я через балкон перелезла. Нога сломанная, но слезла — ничего. Ребята какую-то лестницу притащили, — приводит телеканал « 360 » слова одной из местных жительниц.

По словам женщины, пожарные приехали на место ЧП примерно через 10 минут после того, как те, кто мог это сделать, выбрались из горящего здания. Также она пояснила, что дети из жилого помещения, в котором вспыхнул пожар, были «сами по себе» и накануне трагедии допоздна находились на улице.

Другие обитатели дома в деревне Чисмена дождались пожарных. Одна пожилая женщина в беседе с журналистами сказала, что хотела прыгать, потому что огнеборцы долго не ехали, прибыв через 40 минут после начала ЧП. Супруг пенсионерки полагает, что спасатели прибыли через 20 минут.

Она подтвердила, что семья, в которой из-за пожара погибли дети, была неблагополучной, взрослые много пили. В ночь трагедии мамы шестерых человек не было дома. С ребятами, по словам пенсионерки, остался пьяный дед, который «сказал, четыре стопки выпил».

Он вытащил тех, кто побольше. А самые маленькие погибли. Потом стал кричать. Мы же проснулись от его крика. Мы думали, что он там бьёт, что драка, — прокомментировала женщина.

Её соседка подтвердила, что было много криков о помощи, когда она проснулась от сильного задымления.

Доползла до балкона и кричала: «Помогите». Дождалась пожарных. Они пришли и меня оттуда вывели. Ничего не было видно, кругом всё чёрное, — вспоминает женщина.

Как писал News.ru, пятеро человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в жилом доме в деревне Чисмена. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать случайно подожжённый ребёнком матрас.

В момент пожара дети находились дома одни. Малышам, которые умерли в ночь на 7 октября, было от одного до пяти лет.