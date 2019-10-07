https://static.news.ru/photo/f12d82e2-dc31-11e9-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По предварительной версии, случайно подожжённый ребёнком матрас мог стать причиной пожара в жилом доме в Подмосковье.

В правоохранительных органах региона сообщают, что точные причины возгорания устанавливаются. Пока главной остаётся версия с матрасом. Его случайно поджёг восьмилетний ребёнок в квартире на первом этаже, где проживала многодетная семья.

Детям показалось, что им удалось потушить матрас. Но когда они легли спать, он разгорелся, и начался пожар, — приводит ТАСС сообщение оперативников.

При возникновении пожара старшим детям удалось самостоятельно выбраться. Трое малышей в соседней комнате насмерть отправились угарным газом. Также погибла 30-летняя женщина и её трёхлетний ребёнок. Они пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл из-за короткого замыкания в электропроводке, писал News.ru. Как заявила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия случилась в деревне Чисмена Волоколамского района в ночь на понедельник, 7 октября.