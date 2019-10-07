Пятеро человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в жилом доме в Московской области. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмена Волоколамского района.
По данным ГУ
В одной из квартир погибла 36-летняя мать с ребёнком, в другой — трое детей. По предварительным данным, причиной гибели стал угарный газ.
Причины и обстоятельства пожара устанавливают следственные органы.
Как ранее писал News.ru, в подмосковных Мытищах три человека, включая ребёнка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме.
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