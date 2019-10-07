https://static.news.ru/photo/69c1deaa-e8b8-11e9-a745-fa163e074e61_660.jpg Фото: US.Navy/Global Look Press

Пятеро человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в жилом доме в Московской области. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмена Волоколамского района.

По данным ГУ МЧС по Московской области, загорелись две квартиры в жилом доме. Прибывшие на место спасатели сумели сбить огонь. В результате пожара погибло пять человек, в том числе четверо детей в возрасте от года до четырёх лет.

В одной из квартир погибла 36-летняя мать с ребёнком, в другой — трое детей. По предварительным данным, причиной гибели стал угарный газ.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают следственные органы.

Как ранее писал News.ru, в подмосковных Мытищах три человека, включая ребёнка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме.