В Московской области три человека, включая ребёнка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
По данным News.ru, инцидент произошёл по адресу: деревня Пирогово, городской округ Мытищи, Внутренний проезд, дом 11.
Возгорание удалось ликвидировать в 23:42 мск. В тушении пожара были задействованы 20 человек и 5 единиц техники.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Ранее News.ru писал о том, что пожар площадью около 50 кв. м произошёл в складском помещении в Можайском районе Москвы. Происшествие случилось по адресу: ул. Верейская, д. 29. Спасатели установили, что в пристройке к помещению загорелись стеллажи с шоколадом и кофе.
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