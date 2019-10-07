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17-летнюю студентку МГТУ имени Баумана в Домодедово мог убить бывший супруг её сестры. По одной из версий, мужчина винил семью в том, что он потерял работу и его брак распался.

Мужчина пришёл в дом к бывшим родственникам, чтобы отомстить. Однако все были в отъезде, кроме Алисы. Он винил погибшую во всех проблемах, Алису винил. Он работал у Алисиного папы. Он...