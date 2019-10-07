https://static.news.ru/photo/be2a0696-e8c9-11e9-b91e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com

Трое детей, погибшие при пожаре в Волоколамске, находились дома одни, без присмотра взрослых. Малышам, которые умерли в ночь на понедельник, 7 октября, было от одного до пяти лет. Об этом сообщили в правоохранительных службах региона.

В момент начала пожара дети были дома одни. Их отец недавно погиб. Мама ушла и оставила малышей с дедушкой. Но он отправился к знакомым, оставив детей без присмотра, — сообщил источник ТАСС .

Всего в доме были 17 человек, 12 из них эвакуировали. Троим потребовалась помощь медиков, но от госпитализации они отказались.

Трагедия произошла в деревне Чисмена Волоколамского района. Там загорелись две квартиры в жилом доме. Прибывшие на место спасатели сумели сбить огонь, однако спасти жильцов не удалось.

Ранее News.ru писал, что причиной пожара в Волоколамске могло стать короткое замыкание в электропроводке. Об этом сообщили в экстренных службах Московской области. Всего при пожаре погибли пять человек, из них четверо — несовершеннолетние.