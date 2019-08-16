https://static.news.ru/photo/aeba2660-c055-11e9-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти сочи предупредили жителей о грядущем ухудшении погоды. В связи с опасностью сильных ливней и смерчей, а также подъёма уровня воды, местная администрация распорядилась свернуть палаточные лагеря у рек.

Глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район, — говорится в сообщении на сайте городской администрации .

Мэр Сочи обратился к федеральным дорожникам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. За обстановкой будут следить и экипажи ДПС.

Жителям города рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями и лёгкими конструкциями, а также воздержаться от отдыха у водоёмов и в горах.

Как писал News.ru, 4 августа детей, а также сопровождавших их взрослых из двух лагерей на Азовском море Краснодарского края экстренно эвакуировали из-за угрозы затопления в связи с неблагоприятными метеоусловиями в регионе. До этого участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе Сочи после ливня.