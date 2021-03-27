Ведомства «поспорили» о причинах взрыва в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/5cf68a52-8fe4-11eb-8070-96000091f725_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

МВД и МЧС практически одновременно сообщили противоречащие друг другу сведения о причинах ЧП в жилом доме в Екатеринбурге.

В МЧС сообщили, что по предварительным данным, инцидент произошёл из-за взрыва газа, после которого «был повреждён оконный проём». В результате пожара не последовало, передаёт «Интерфакс».

При этом начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг сообщение о взрыве газа.

МВД опровергает взрыв [бытового] газа, — сказал он сотрудникам ТАСС.

По его словам, в квартире была расположена ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Молодой человек решил закурить в помещении, из-за чего загорелись пары жидкости. В результате его доставили в больницу с 40-процентными ожогами тела.

Инцидент произошёл в Екатеринбурге в доме № 52 по улице Орловская, на третьем этаже. С места происшествия эвакуированы 19 человек, из которых четверо — дети.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новой Москве из-за взрыва газа разрушился частный дом, в котором жили три семьи. В результате пострадали пять человек, включая одного ребёнка.

В подмосковных Химках взрыв газа произошёл в высотном доме. Жертвами инцидента стали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Ещё пятеро человек получили ранения. По данным МЧС, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 кв. метров. Кроме того, в результате взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.